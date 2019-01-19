Meclis Başkanı Binali Yıldırım, E-Sporcularla Buluştu

Günümüzün yükselen değerlerinden e-spor, her geçen gün daha büyük yatırımlar almaya devam ederken, siyasilerin de ilgisini çekiyor.

E-Spor sahnesi açılış seremonisinde Türkiye Espor Federasyonu Başkanı Alper Afşin Özdemir ve Riot Games Türkiye Ülke Müdürü Bora Koçyiğit tarafından özel bir iş birliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokolle birlikte iki kurumunda uzun vadeli bir iş birliği içinde olması bekleniyor.

Ayrıca, TBMM Başkanı Binali Yıldırım da İstanbul’da e-spor oyuncularıyla bir araya geldi ve oyuncularla sohbet etti. Yıldırım, sohbet esnasında oyunculardan League of Legends (LoL) oyunu hakkında da bilgi aldı.

E-Spora Yatırım

Riot Games Türkiye Ülke Müdürü Bora Koçyiğit “Espor Sahnesi yatırımının, sadece Riot Games açısından değil, günümüzün ve geleceğin en popüler alanlarından gösterilen espor sektöründe Türkiye'nin oynadığı rol açısından da çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'nin genç potansiyeli tüm dünyanın özendiği bir özelliğimiz. Bu özelliğimiz bize tüm spor branşlarında olduğu gibi, teknoloji ve sporun iç içe olduğu Espor'da da harika fırsatlar sunacaktır.” dedi.

Türkiye Espor Federasyonu Başkanı Alper Afşin Özdemir ise federasyonun yanı sıra böyle bir merkezin Türkiye’ye kazandırılmasının, Türkiye’deki e-spor açısından oldukça önemli olduğunu dile getirdi.

Özdemir “Riot Games ile hayata geçirdiğimiz yeni iş birliği çerçevesinde, her iki kurumun birlikte hayata geçireceği turnuvalara ve espor çalıştaylarına imza atacağız. Ayrıca Federasyon olarak oyuncuların esporcu lisansı almaları ve takımların da birer spor kulübü niteliği kazanmaları için çalışmalarımıza devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.