Snapdragon 8+ Gen 1 İle Gelecek İlk Telefonlar Belli Oldu

Qualcomm’un yeni işlemcisi Snapdragon 8+ Gen 1 kısa süre önce tanıtıldı. Pek çok marka bu işlemciyi telefonlarında kullanırken, bunlardan ikisinin yakında tanıtılacağı ortaya çıktı.

Akıllı telefon pazarında yeni yıl hazırlıkları devam ediyor. Üreticiler, yıl sonu ve önümüzdeki yılın başında yeni amiral gemisi modellerini sergileyecek. Geçtiğimiz günlerde çip üreticisi Qualcomm, yeni amiral gemisi cihazlara güç verecek Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisini duyurdu.

Önceki nesle kıyasla yüzde 10 daha hızlı ve yüzde 30 daha verimli olan işlemci, yeni amiral gemisinde en iyi performansı sunacak. Peki bu işlemci hangi modellerde kullanılacak. İşte çok yakında tanıtılması beklenen iki model…

Asus Rog Phone 6 ve Realme GT 2 Master Explorer geliyor

Qualcomm’un yeni yonga setini ilk kullanacak cihazlar çok yakında geliyor. Bunlardan Asus, yeni oyuncu telefonu Rog Phone 6 ile bu işlemciyi kullanan ilk cihaz olacak. Öte yandan Çinli üretici Realme de, aynı şekilde GT 2 Pro ile Snapdragon 8+ Gen 1’i kullanan ilk grupta yer alacak. Söz konusu her iki telefon, piyasaya çıktığında en hızlı Android cihazlar olacak. Peki yeni yonga setini hangi markalar kullanacak?

Qualcomm, Snapdragon 8+ Gen 1’in lansmanında hangi markaların bu işlemciyi kullanacağını açıkladı. Buna göre aşağıdaki listede yer alan markalar, yeni amiral gemilerinde 8+ Gen 1 işlemciyi tercih edecek: