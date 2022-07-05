MediaTek İşlemcili Xiaomi 12 Pro Duyuruldu: İşte Fiyatı!

Xiaomi, amiral gemisi telefonlarından 12 Pro'nun MediaTek Dimensity 9000+ işlemcili versiyonunu tanıttı. Şimdilik sadece Çin fiyatı açıklanan cihazın MediaTek işlemcili sürümü ile Snapdragon işlemcili sürümü arasındaki fiyat farkı, Türkiye'ye gelmesi halinde ne kadar daha ucuz olacağını görebilmemizi sağlıyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, bundan birkaç ay önce gerçekleştirdiği bir lansman etkinliğinde, üst düzey akıllı telefonu 12 Pro'yu tanıtmıştı. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 işlemciyle gelen telefon, diğer teknik özellikleri ve tasarımıyla da dikkat çekmişti. Ancak bu akıllı telefonun çok büyük bir problemi vardı. Xiaomi, bu akıllı telefonunun Türkiye fiyatıyla hem Samsung hem de Apple'a kafa tutmuştu. Zira bu akıllı telefonun resmi fiyatı, 24.999 TL olarak açıklanmıştı.

Şimdiyse Xiaomi'den dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, Xiaomi 12 Pro'nun bazı özelliklerini değiştirdi ve yeniden piyasaya sürdü. Tüketiciler artık, MediaTek'in 4 nm üretim sürecinden geçen işlemcisi Dimensity 9000+'la çalışan bir Xiaomi 12 Pro da satın alabilecekler. Peki yeni Xiaomi 12 Pro sürümü, tüketicilere neler sunuyor?

Tasarımı aynı kaldı

MediaTek Dimensity 9000+ işlemcili Xiaomi 12 Pro'nun tasarımı değişmedi. 6,73 inç büyüklüğünde QHD+ ekranla gelen telefonun ön kamerası da Snapdragon'lu versiyondaki gibi 32 MP olarak tercih edildi. Ekran içi parmak izi okuyucu sensörü de yeni versiyonda yer alan özellikler arasında yer alıyor.

Yenilenen 12 Pro, 5.160 mAh kapasiteli olan daha büyük bir bataryaya sahip. Ancak mühendisler, cihazın hızlı şarj desteğini 67 watta düşürdüler. Telefonun kamera kurulumu da nispeten değişti. Ana kamera korunup 50 MP olarak tercih edilirken, yeni versiyonda 13 MP geniş açılı kamera ve 5 MP telefoto kamera yer aldı.

Yenilenen Xiaomi 12 Pro'nun teknik özellikleri:

Ekran: 6,73 inç büyüklüğünde QHD+, 120 Hz tazeleme, 1500 nit parlaklık

6,73 inç büyüklüğünde QHD+, 120 Hz tazeleme, 1500 nit parlaklık İşlemci: MediaTek Dimensity 9000+

MediaTek Dimensity 9000+ RAM: 8 GB ya da 12 GB (LPDDR5)

8 GB ya da 12 GB (LPDDR5) Depolama: 128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1)

128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1) Ön Kamera: 32 MP

32 MP Arka Kamera: 50 MP (IMX707) + 13 MP ultra geniş açılı kamera + 5 MP telefoto kamera

50 MP (IMX707) + 13 MP ultra geniş açılı kamera + 5 MP telefoto kamera Batarya: 5.160 mAh (67 W)

5.160 mAh (67 W) İşletim Sistemi: Android 12 tabanlı MIUI 13

Android 12 tabanlı MIUI 13 Bağlantı: 5G NR, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB Type-C

Xiaomi, Çin pazarında ön siparişe açtığı MediaTek Dimensity 9000+ işlemcili 12 Pro'nun 8 GB + 128 GB versiyonu için 600 dolar, 12 GB + 256 GB versiyonu içinse 660 dolar istiyor. Açık konuşmak gerekirse, bu fiyatın oldukça rekabetçi olduğunu ifade edebiliriz. Zira Türkiye'de 24.999 TL'den satılan Snapdragon 8 Gen 1 işlemcili telefonun fiyatı, lansmanda 999 dolar olarak açıklanmıştı. Yeni model ile önceki arasındaki 399 dolarlık fark bile, yalnızca dolar bazında 6.700 TL civarında tasarruf demek. Ancak burada yeni bir sorun daha var. MediaTek Dimensity 9000+'lı versiyonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmiyor.