Formula 1’de şampiyonluk heyecanı ABD GP’nin ardından Meksika GP’de de devam ediyor. Cumartesi gecesi TSİ 23.00’de başlayan Meksika GP sıralama turunda pole pozisyonunu Mercedes’in Fin pilotu Valtteri Bottas aldı. Hem antrenman hem de diğer seanslarda Mercedes’den daha iyi olan Red Bull’un pole’ü kaptırması ise büyük sürprize sebep oldu.

Formula 1 bu hafta Meksika'da gerçekleştiriliyor. Sergio Perez'in evi olan Meksika'da Red Bull, takım olarak Mercedes'den daha favori olan taraf. Şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammülü olmayan Red Bull ve Verstappen'in Meksika'dan double yaparak dönmesi bekleniyor.

Sıralama turları öncesinde McLaren pilotu Lando Norris, AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda ve Aston Martin pilotu Lance Stroll’ün ardından Alpine pilotu Esteban Ocon da yeni güç ünitesine geçiş kararı aldı. Yeni güç ünitesine geçen pilotlar, bilindiği üzere son sıradan başlama cezası alıyor. Williams pilotu George Russel ise vites kutusunu değiştirdiği için 5 sıra grid cezası aldı.

Antrenman dereceleri

Birinci antrenman seansında Mercedes takımı Bottas ve Hamilton ile ilk iki sırayı alırken, ikinci antrenman seansında Red Bull’dan Verstappen ilk sıraya yerleşti. Son antrenman seasında ise Red Bull; Perez ve Verstappen ile ilk iki sırayı elde etti.

Red Bull’un takım emri söylentisi

Tüm hafta boyunca, Lewis Hamilton ile şampiyonluk yarışı içerisinde bulunan Max Verstappen için Red Bull’un Sergio Perez’e bir takım emri verip vermeyeceği tartışıldı. Nitekim Meksikalı pilot Perez’in kendi evinde kazanmak istediği fakat Red Bull’un şampiyonluk için puan kaybına tahammülü olmayan Verstappen’i takım emri ile öne çıkarmak isteyeceği tahmin ediliyor.

Sıralama turları 1. seans (Q1): Stroll’ün kazası ve Alonso’nun hayal kırıklığı

İlk bölümde henüz 10. dakikada Aston Martin’den Lance Stroll kaza yaptı ve kırmızı bayrak (red flag) yani seansı durdurma kararı verildi. Kanadalı pilot, kazayı hasar almadan atlatsa da, aracı kullanılamaz hale geldi ve birinci seansa erken veda etmiş oldu. Stroll’ün kaza pozisyonunda hızlanmaya başlarken yaptığı üst üste iki kontra ile kontrolü kaybettiği görüldü. Pistin temizlenmesi ile 25 dakikalık aranın ardından birinci seansa devam edildi.

Birinci seansı Valtteri Bottas ilk sırada tamamlarken; Bottas’ı Leclerc ve Verstappen takip etti. Alonso, Latifi, Schumacher, Mazepin ve Stroll ilk seansta elenen pilotlar olurken; ilk seansın hayal kırıklığını Alpine pilotu Fernando Alonso elenerek yaşatmış oldu. Stroll’ün kazasından ötürü ilk seans 50 dakika sürerken; dikkat çeken bir başka detay ise tüm pilotların yumuşak lastik tercih etmesi oldu.

Sıralama turları 2. seans (Q2): Hamilton ve Tsunoda sürpriz yaptı

İkinci seansta 15 pilotun 13’ü orta hamur lastik tercih ederken, sadece Tsunoda ve Ocon yumuşak lastik kullandı. Bu seansta Hamilton pistin en iyi turunu atarken, Verstappen ve Tsunoda ise Hamilton’u takip eden isimler oldu.

Vettel, Raikkonen, Russell, Giovinazzi ve Ocon bu bölümde sıralama turlarına veda etti. Dört kez dünya şampiyonu Vettel ve cumartesi günlerinin başarılı ismi Russel elenerek, Tsunoda ise 3. sırayı alarak sürpriz yaptı.

Sıralama turları 3. seans (Q3): Mercedesler Red Bulllara büyük fark attı

Nefes kesen bir son bölüme sahne olan Q3'de, Mercedes; kimsenin beklemediği bir performans gösterip ilk iki sırayı alarak, pazar günkü yarış için büyük avantaj elde etti. Q3’ün son anlarına Perez'in dışarıya taşması ve Verstappen'in blokajı damga vurdu. Fin pilot Bottas açık ara farkla pole pozisyonunu alırken; Hamilton, Verstappen ve ev sahibi Perez de Bottas’ı takip eden isimler oldu.

Şimdi gözler pazar günü TSİ 22.00’de gerçekleştirilecek olan yarışa çevrildi. Red Bull’un favori olduğu Meksika’da pazar günü hava koridoru etkisini kullanarak Mercedes’i avlamaya çalışması bekleniyor.