Mercedes-Benz, 144 Bin Aracını Geri Çağırdı: İşte Nedeni!

Mercedes, yaşanan bir problem nedeniyle 144 bin aracı için geri çağırma başlattı.

Gökay Uyan

Dünya çapından otomobil devlerinin, araçlarında yaşanan problemlerden dolayı onları sık sık geri çağırdığını görüyorduk. Şimdi de bu tarz olaylara bir yenisi daha eklendi. Lüks otomobil deyince akla gelen ilk markalardan olan Mercedes, geri çağırma kararı aldı.

Gelen bilgilere göre Alman otomobil devi Mercedes-Benz, multimedya ekranlarında yaşanan bir sorundan dolayı toplamda 144.000 adet otomobiline yönelik bir geri çağırma başlattı. Sorunun çok sayıda modeli etkilediği bildirildi.

Bilgi eğlence ekranlarında kararma sorunu yaşanıyor

Araçlarda bulunan bilgi eğlence ekranlarında istenmeyen yeniden başlatmalar yapıldığı ve ekran kararmaları yaşandığı tespit edilmiş. Araçların birçok işlevi bu ekranlar üzerinden yürütüldüğü için de yaşanan bir kararma, kullanılmasını engelleyerek sürücüler için risk oluşturabilir.

144 bin aracı etkileyen geri çağırma, 2024-2026 AMG GT C-Serisi, E-Serisi, SL-Serisi, CLE-Serisi, GLC-Serisi, C63 S E Performance gibi birçok farklı Mercedes modelini etkileyecek. Şirket, tamamen uzaktan gerçekleştirilen bir yazılım güncellemesiyle sorunu geçen yıldan beri çözmeye çalışıyormuş ancak son zamanlarda bazı araçlarda görülmeye devam etmiş. Neyse ki çoğu aracın gerekli güncellemeleri aldığı, sorun nedeniyle herhangi bir kaza yaşanmadığı da eklenmiş.

