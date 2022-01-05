Alman otomotiv devi Mercedes, dünya genelinde 800 binden fazla aracını geri çağırdı. Gerekçe olarak ise soğutma sistemlerinde yaşanan bir arıza gösterildi.

Son dönemde özellikle geçtiğimiz günlerde tanıttığı yeni elektrikli otomobili ile adından bolca söz ettiren Alman otomotiv devi Mercedes, önemli ve riskli bir arıza sebebiyle araçlarını geri çağırmaya başladı. Soğutma sistemlerinde bulunan pompada yaşanan arıza sebebiyle 800 binden fazla araç geri çağırıldı.

Geri çağırılan modellerin listesini paylaşan şirket, sürücülerin araçlarını mümkün olduğunca kullanmamalarını söyledi. Şirketten gelen açıklamalara göre söz konusu teknik aksaklık yangın riski oluşturduğu için sürücülerin oldukça dikkatli davranması ve çağrıya uyması gerekiyor.

Geri çağırılan Mercedes modelleri:

Mercedes'ten gelen açıklamada Ocak 2017 ile Ekim 2021 arasında üretilen SUV GLE, GLS, GLC ve G-Serisi'nin yanı sıra C, E ve S-sınıfı dizel model serilerindeki su pompalarında arıza bulunduğu bildiriliyor. Bu araçların sahiplerinin en yakın Mercedes bayiisine giderek araçlarındaki sorunu tamir ettirmeleri istendi.

Gelen açıklamalara göre çağırılan 800 binden fazla aracın yaklaşık 240 bini Almanya'da bulunuyor. Mercedes aynı zamanda COVID-19 sebebiyle özellikle yedek parça süreçlerinde aksaklıklar olabildiğini de vurgularken müşterilerinden bu konuda anlayış beklediğini ifade etti.