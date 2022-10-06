2023 Mercedes-Benz A Serisi Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Mercedes-Benz, A Serisi otomobillerini yeniledi. 2023 model olarak lanse edilen sedan ile hatchback, ufak tasarım değişiklikleri ve hibrit motor seçeneği ile geldi. İşte Mercedes-Benz'in yenilenen otomobillerinin sahip oldukları özellikler...

Almanya merkezli otomobil devi Mercedes-Benz, gerçekleştirdiği bir etkinlikte 2023 model A-Serisi'ni tanıttı. Bu bağlamda hem sedan hem de hatchback modelini makyajlayan Mercedes-Benz, zaten yeterince yakışıklı olan otomobillerini bir nebze daha şık bir hale getirdi. Ayrıca kaput altında da önemli iyileştirmeler görüyoruz. Özellikle de hibrit motor seçeneği, bu araçlara olan ilgiyi biraz daha artıracak gibi görünüyor.

2023 model Mercedes-Benz A Serisi otomobillere baktığımızda, her iki gövde tipinde de yeni bir ızgara kullanıldığına şahitlik ediyoruz. Farlar ise ufak bir dokunuşla biraz daha farklı görünüyor. Yenilenen A Serisi'nin arka kısmında ise standart hale getirilen LED arka aydınlatmalara tanıklık ediyoruz. Tüketiciler, bu otomobillerde 19 inçlik jantlar tercih edebilecekler.

2023 model A Serisi işte böyle görünüyor

Otomobillerin iç kısımlarına baktığımızda, genel anlamda büyük bir değişiklik görmüyoruz. Ancak yeni modellerde nappa deri direksiyon kaplama bulunduğunu söylemeden geçmeyelim. Müşterilerine özelleştirme seçeneği sunan şirket, kabinin mat veya metalik renklerle donatılmasına izin veriyor. Mevcut modellerde de bulunan MBUX isimli bilgi-eğlence ekranı, 2023 model A Serisi'nde de karşımıza çıkmış durumda.

Bu arada; Mercedes-Benz'in yeni A Serisi, AMG Street Style Edition isimli özel bir versiyona da sahip olacak. Araca oldukça sportif bir görünüm kazandıran versiyon, sınırlı sayıda üretilecek.

2023 model Mercedes A Serisi otomobiller, mevcut motor seçeneklerini koruyacaklar. Ancak önemli bir farkla. Bu otomobiller artık yarı hibrit desteğine sahipler. Hibrit modeller, fişli veya fişsiz olarak tercih edilebilecekler. 22 kW hızlı şarj desteği sunan Mercedes-Benz, A Serisi'nin elektrik motoruna güç sağlayacak bataryasının yüzde 10'dan yüzde 80'e 25 dakikada şarj olmasını sağlayacak. Tüm motor seçenekleri, 7 veya 8 ileri vitesli çift kavramalı şanzıman ile donatıldılar.

Önümüzdeki dönemlerde satışa sunulacak otomobillerin fiyatları bilinmiyor. Ayrıca hibrit motorlu A Serisi'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği de şu an için net değil. Önümüzdeki aylar, bu konuyla ilgili belirleyici olacak gibi görünüyor.