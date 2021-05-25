Formula 1 Monaco GP'sinin 30. turunda pit stop yapan Valteri Bottas, sağ ön lastiğinin araçtan çıkmaması yüzünden yarış dışı kalmıştı. Konu ile ilgili açıklamaya yapan Mercedes, yalama yapan lastiğin hâlâ yerinde olduğunu, ancak fabrika lastiği çıkarabileceklerini açıkladı.

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen ve biraz sıkıcı geçen Monaco GP'sinin en heyecanlı anlarından biri, Valteri Bottas'ın kullandığı araçtaki lastiğin bir türlü çıkmayışı oldu. Pit ekibi ne kadar uğraşırsa uğraşsın lastiği çıkaramadı ve Bottas, Monaco GP'sinde yarış dışı kaldı.

F1 hayranları lastiğin bir şekilde çıkartılmış olacağını düşünse de Mercedes, sorunun hâlâ çözülemediğini ve bozuk lastiğin araçta hâlâ sıkışmış vaziyette olduğunu dile getirdi. Mercedes Teknik Direktörü James Alison, lastiğin sadece fabrikada çıkarılabileceğini dile getirdi.

"Somun yalama yaptı"

Mercedes pilotlarından Valteri Bottas, 23 Mayıs Pazar günü gerçekleşen Monaco GP'sinde 30. turda pit stop yapmış, uzun uğraşlar sonucu sağ ön lastiğin çıkmaması sonucunda yarış dışı kalmıştı. Teknik direktörlerden James Alison, trajikomik bir dille olaydan sonra ne yaşadıklarını anlattı.

Allison, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Aslında tekerleği çıkaramadık. Araç hâlâ garajda olduğu gibi duruyor. Lastiğe sıkışan somunu bir dremelle birlikte çıkarmamız ve kalıntılarını temizlememiz gerekiyor. Bunu da anca fabrikada yapabiliriz. Somunları sağlam bir şekilde tabanca ile monte etmezseniz, somun yalama yapar ve onu çıkarmak için bir daha gerekli yüzeye sahip olamazsınız."