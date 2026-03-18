Mercedes, Tartışmalı EQ Tasarımını Bırakıyor: İşte Tamamen Elektrikli C-Serisi'nden İlk Bilgiler

Mercedes’in yeni elektrikli sedanı C-Class EQ, markanın EV stratejisinde kritik bir dönüm noktası olmaya hazırlanıyor. İlk sürüş izlenimlerine göre model, hem menzil hem de iç mekân tarafında ciddi bir sıçrama vadediyor.

Mercedes, Tartışmalı EQ Tasarımını Bırakıyor: İşte Tamamen Elektrikli C-Serisi'nden İlk Bilgiler
Deniz Şen Deniz Şen /

Mercedes-Benz, elektrikli otomobil tarafında yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Markanın yeni nesil platformu üzerine geliştirilen C-Class EQ, sadece bir model değil; aynı zamanda şirketin dönem dönem eleştirilerin de odağı olan EQ tasarım dilinden uzaklaşıp daha klasik Mercedes çizgisine dönüşünün de önemli bir parçası.

İlk izlenimlere bakılırsa C-Class EQ, özellikle verimlilik, menzil ve yaşam alanı konusunda iddialı geliyor.

800 km’ye yaklaşan menzil.

Yeni C-Class EQ’nun en çok öne çıkan tarafı menzil. Mercedes, bu modelin yaklaşık 800 km’ye (497 mil) kadar menzil sunabileceğini söylüyor. Bu değer, aracın daha aerodinamik yapısı sayesinde SUV kardeşi GLC’ye göre daha verimli olmasından kaynaklanıyor.

Model, Mercedes’in yeni nesil MB.EA platformu üzerine inşa ediliyor ve 800V elektrik altyapısı kullanıyor. Bu sayede araç, 400 kW’a kadar hızlı şarj destekliyor ve çok daha kısa sürede yüksek doluluk oranına ulaşabiliyor.

C-Class EQ, farklı motor seçenekleriyle satışa sunulacak.

Giriş seviyesinde yaklaşık 335 beygir güç sunulması beklenirken, üst versiyonlarda çift motorlu ve dört tekerlekten çekişli sistemlerle birlikte daha yüksek performans değerleri görülecek. Öte yandan Mercedes-AMG’nin de bu model üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Bu da ilerleyen dönemde çok daha güçlü ve performans odaklı bir versiyonun geleceğine işaret ediyor

