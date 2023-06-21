Mercedes-Benz'in online satış sistemindeki aksaklığın botlar yüzünden yaşandığı iddia edildi. Gazeteci Emre Özpeynirci, bu meseleyi doğrular nitelikte açıklama yaptı. Peki böyle bir şey mümkün mü?

Almanya merkezli otomotiv devi Mercedes-Benz, bir süredir yeni satış sistemi ile gündemde. Tüm bilgilere buradaki haberimiz üzerinden ulaşabileceğiniz sistem, tüketicinin internet üzerinden otomobil sahibi olmasını sağlıyor. Yani nasıl bir e-ticaret sitesi üzerinden çevrimiçi alışveriş yapılabiliyor, aynı şekilde Mercedes-Benz'den araç satın alınabiliyor. Ancak sistemde bazı aksaklıklar var. Hatta geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, yeni satış sisteminin temmuz ayında rayına oturacağından bahsettik.

Şimdiyse konuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Gazeteci Emre Özpeynirci'nin konuyla ilgili paylaşımları altında yapılan bir yorum, Mercedes-Benz'deki asıl problemin "botlar" olduğunu iddia ediyor.

"Geliştirilen bir yazılım ile araçlar otomatik olarak satın alınıyor"

"exitus letalis" isimli bir kullanıcının "içeriden bilgi" dediği iddiası şu şekilde: "Hata falan yok. Galerici ve diğer karaborsacılar parayı bastırıp yazılım yaptırdılar hep birlikte. Kredi kartı ve sair tüm veriler programa kaydediliyor. Program, sistemi sürekli tarayıp araç düştüğü an otomatik satın alıyor."

Twitter'daki iddia Emre Özpeynirci tarafından da doğrulandı. Özpeynirci, iddiayı alıntılayarak "Mercedes online satışındaki sıkıntı bu" ifadelerini kullandı. Peki bu sistem mümkün mü? Bir yazılım aracılığıyla internet üzerinden alışveriş yapılabilir mi?

Bu tür sistemler her türlü alışveriş işlemleri için kullanılabiliyor!

Mercedes-Benz ile ilgili iddiaların gerçek olma olasılığı yok değil. Zira otomatik alım-satım yapan bot yazılımlar sadece otomotiv sektöründe değil, aklınıza gelebilecek tüm satış platformları için kullanılabiliyor. Bu sistem özellikle de BİST 100 ve Nasdaq gibi geleneksel borsalara ek olarak, kripto para borsalarında da oldukça yaygın. Peki söz konusu botlar nasıl çalışıyor?

Yazılımcılar, hedefledikleri platforma uygun olan bir algoritma geliştiriyorlar. Bu algoritma, özellikle de borsalarda alış-satış noktalarını analiz ediyor. Yatırım yapılan emtia ne zaman alış noktasına gelirse, bot otomatik alım yapıyor. Satış noktasında da tersi gerçekleşiyor. Mercedes-Benz cephesinde de aynı şey mevcut. Kaba bir anlatımla iddia edilen program şöyle çalışıyor: Kredi kartı bilgilerini alan algoritma, Mercedes-Benz'in stokları güncellendiği an aracın siparişini gerçekleştiriyor. Algoritma, çok büyük olasılıkla kredi kartı sahibinin telefonuyla da iletişim halinde. 3D Secure sistemi ile gelen kod otomatik olarak Mercedes-Benz'deki doğrulama işlemini tamamlıyor. Böylelikle stoğa düşen otomobil geldiği gibi satın alınıyor ve stok sorunu baş gösteriyor...