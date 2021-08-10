Messi'nin Yeni Takımı Belli Oldu, Sosyal Medya Çılgına Döndü

Dünyaca ünlü Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin, Barcelona'dan ayrılışının ardından Paris Saint Germain ile anlaşma sağladığı açıklandı. Messi, yeni takımıyla anlaşmayı imzalayacağı Paris şehrine bugün (10 Ağustos) öğleden sonra itibarıyla varmış durumda.

Dünyanın en ünlü futbolcularından Lionel Messi, Barcelona'dan ayrılışıyla tüm dünyada gündem hâline geldi. Arjantinli futbolcunun bu ayrılıktan sonra kariyerine hangi futbol kulübünde devam edeceği, bugüne kadar büyük bir merak konusuydu.

Fanatik'in haberine göre bugün öğle saatlerinde Barcelona'daki evini ailesiyle birlikte terk eden Messi, saat 18:00 sularında soluğu Paris'te aldı; zira ünlü futbolcunun kariyerine Paris Saint Germain takımında devam edeceği açıklandı.

Messi, PSG ile 3 yıllık anlaşma imzalayacak

PSG kısaltmasıyla anılan Paris Saint Germain ile her konuda anlaşma sağlayan Messi, akşam saatlerinde sağlık kontrolünden geçerek 2+1 yıllık bir sözleşmeye imza atacak. Arjantinli futbolcu, 11 Ağustos Çarşamba günü ise Parc des Princes'te bir basın toplantısı düzenleyecek.

Uzun yıllardır Barcelona'da oynayan Lionel Messi'nin Paris Saint Germain'e transfer oluşu sosyal medyada da büyük ses getirdi. Ünlü futbolcunun bu kararıyla ilgili paylaşımları aşağıda bulabilirsiniz.

Messi'nin PSG'ye transfer oluşuna sosyal medyadan gelen tepkiler:

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