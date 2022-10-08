Meta’nın Metaverse’ü Horizon Worlds’ün başındaki yöneticisi, yaptığı açıklamada şirketin çalışanlarının bile platformu doğru düzgün kullanamadığını ve platformun ‘bug ile dolu olduğunu’ belirtti.

Neredeyse 1 yıl önce büyük yenilikleriyle Mark Zuckerberg tarafından tanıtımı yapılan, insanların avatarlarıyla sanal bir dünya inşa edebildiği Meta’nın metaverse’ü Horizon Worlds, şirketin bahsettiği kadar harika bir durumda değilmiş.

Meta’nın Horizon Worlds’ten sorumlu yöneticisi Vishal Shah, 15 Eylül’de platformun ‘kalite iyileştirmeleri’ yapılacağı sebebiyle kapatıldığını açıklamıştı. Son gelen haberlere göre Horizon Worlds, Meta çalışanları tarafından bile doğru düzgün kullanılmıyor.

‘Horizon Worlds’ü kendi çalışanlarımız bile sevmiyor’

Meta’nın Horizon Worlds’ten sorumlu yöneticisi Vishal Shah, 15 Eylül’de yaptığı açıklamada Horizon Worlds’ü Meta çalışanlarının bile yeterince kullanmadığından ve bundan dolayı platformun gelişmediğinden bahsetmişti.

30 Eylül’de yaptığı açıklamada ise Shah, platformun hâlâ Meta çalışanları tarafından doğru düzgün kullanılmadığını ve bunun sorumlularının yöneticiler olarak kendileri olduğunu belirtti. Shah’a göre yöneticiler, Horizon Worlds’ü Meta çalışanlarına sevdirememiş.

Dolayısıyla platformun girdiği ‘kalite iyileştirmeleri’ döneminden bir şey çıkmamış ve platform hâlâ bug ile doluymuş. Shah da çalışanlarına bu platformu geliştirip daha iyi hale getirmeleri için daha sıkı sarılmaları konusunda çağrıda bulundu. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.