Meta, Kimsenin Haberi Olmadığı Messenger'ın İnternet Sitesini Kapatıyor

Meta, Messenger'ın kendine ait web sitesinin çok yakında kapanacağını açıkladı. Artık web üzerinden erişmek isteyenlerin Facebook'un sitesini kullanması gerekecek.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Meta tarafından sunulan ve Facebook ile birlikte çalışan Messenger, hâlâ çok popüler bir online mesajlaşma uygulaması konumundaydı. Ancak birçok insanın Messenger hakkında bilmediği bir şey var. O da bu uygulamanın tamamen kendine ait web sitesi. Neredeyse tüm kullanıcılar mobil uygulamayı veya Facebook’u kullansa da uzun bir süredir Messenger’ın kendi sitesi de vardı.

Ancak ABD’li teknoloji devi tarafından yapılan yeni açıklamalar, bu sitenin yakında fişinin çekileceğini ortaya koydu. Yani Messenger’ın kendi internet sitesi olan “messenger.com” yakında resmen kapanacak.

15 Nisan 2026 itibarıyla erişime kapanacak

mes

Meta’nın açıklamasına göre Messenger’ın sitesi, 15 Nisan 2026 itibarıyla erişime kapanacak ve bu tarih sonrasında kimse tarafından kullanılamayacak. Normalde bunu kullanan kullanıcıların artık web üzerinden Messenger kullanımı için Facebook’a giriş yapıp oradaki mesajlar kısmından erişim sağlaması gerekecek. Şirket, Messenger uygulaması üzerinden bildirimler göndererek erişime kapanacağını kullanıcılara duyurmaya başladı.

Messenger’ın web sürümü kapansa da sohbetlerinize bir şey olmayacak, mesajlaşmalarınıza uygulama üzerinden devam edebileceksiniz. Neden bu kararın alındığı konusunda bir bilgi yok ancak muhtemelen web sürümün pek ilgi görmemesi nedeniyle olduğunu söyleyebiliriz. Muhtemelen çoğu insan bugüne kadar Messenger’ın ayrı bir sitesi olduğundan bile habersizdi.

Haberdar olan az sayıda kullanıcı da bu karar konusunda tepki gösterdi. Sosyal medyadan yapılan paylaşımlarda Facebook’un internet sitesine bağlı olmak istemediklerini ve ona güvenmediklerini belirttiler. Çoğu kişi Facebook hesabının kapalı olduğunu da belirtti ve Messenger Web’i gitmemesini istediklerini aktardı. Bu tepkilerin pek etkili olacağını düşünmüyoruz.

Meta, geçtiğimiz aylarda Messenger’ın Windows ve Mac için sunulan masaüstü uygulamalarını da kapatmıştı. Bu da şirketin bilgisayarlar üzerinden kullanımı geri plana attığını ve ana odağının mobil uygulama olduğunu gösteriyor.

