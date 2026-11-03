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Meta, Yeni Bir İnsansı Robot Üzerinde Çalışıyor: Evinizdeki Yeni Hizmetçi mi, Milyar Dolarlık Bir Tuzak mı?

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Meta'nın insansı robot planı, tüketicileri aylık aboneliklere bağlayarak yapay zekâ devrimini ceplerinden finanse ettirmeyi amaçlıyor.

Meta, Yeni Bir İnsansı Robot Üzerinde Çalışıyor: Evinizdeki Yeni Hizmetçi mi, Milyar Dolarlık Bir Tuzak mı?
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Meta’nın ev işlerine yardım eden, mimikleri taklit edebilen ve doğrudan göz teması kuran insansı bir robot üzerinde çalıştığı sızdırıldı.

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Yaklaşık 137 cm boyunda ve 48 kilo ağırlığındaki bu mekanik asistan, aslında şirketin "Muse" adlı yapay zekâsının ete kemiğe bürünmüş hâlinden fazlası değil. Kamuoyunda yapay zekâya karşı güvensizlik ve iş kaygısı tırmanırken, teknoloji devlerinin ev tipi robot yarışına girişmesi tesadüf değil. Şirketler, tüketicilerin soğuk baktığı yapay zekâ yazılımlarını sevimli birer yardımcı kılığında oturma odalarımıza sokarak sektöre dökülen yüz milyarlarca dolarlık harcamayı meşrulaştırmayı amaçlıyor.

İçerikten Görseller

Meta, Yeni Bir İnsansı Robot Üzerinde Çalışıyor: Evinizdeki Yeni Hizmetçi mi, Milyar Dolarlık Bir Tuzak mı?
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Artık mekanik hizmetçileri satın alacağız

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Meta, Tesla ve Boston Dynamics gibi devlerin yapay zekâyı bir robot gövdesine hapsetmesinin arkasında ince bir finansal hesap yatıyor. İnsanlar salt bir yapay zekâ aboneliğine para ödemekten kaçınsa da ev temizleyen ya da bulaşık toplayan bir asistana kolay kolay sırt çeviremiyor ancak bu makinelerin etiket fiyatları dudak uçuklatacağı için sektör, kullanıcıları tek seferlik satın alma yerine yapay zekâ token'larını ve model güncellemelerini kapsayan aylık kiralama programlarına kilitleyecek. Böylece doğrudan para kazandırmayan yapay zekâ modelleri, evinizdeki robotun bakım faturası adı altında düzenli bir gelir kapısına dönüşecek.

Sosyal medyada ustaca dövüşen ya da dans eden robotlar göz boyasa da madalyonun diğer yüzü oldukça farklı. Bu gösterilerin ezici çoğunluğu otonom değil, arkasında uzaktan kumandayla yönlendiren operatörler ve önceden tanımlanmış kodlar bulunuyor. Mevcut prototipler koşup merdiven tırmanabilse de tipik bir evin karmaşası içinde hâlen öngörülemez ve güvenlik riski barındırıyor. Robotların gerçekten güvenilir birer bakıcıya dönüşmesi yıllar alacak olsa da o gün geldiğinde tüketiciler, evdeki mekanik asistanları aracılığıyla yapay zekâ altyapısını ve dev veri merkezlerini bizzat ceplerinden finanse etmeye başlamış olacak.

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