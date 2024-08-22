Fazla kilo ile metabolizma hızı arasında bir ilişki olduğunu bugüne dek hep duyduk. Fazla kilosu olan kişilerin metabolizma hızı yavaşken, fazla kilosu olmayan kişilerin daha hızlı olduğu herkesçe bilinen bir durum.

Metabolizma hızı kısaca, vücudun dinlenme hâlindeyken ne kadar enerji harcadığını belirliyor.

Tabii bu da kilo alma ve verme üzerinde oldukça etkili. Peki kilo ve metabolizma ilişkisi, gerçekten de sandığımız gibi mi?

Cevabı hemen verelim: Evet, metabolizma ile kilo ters orantılıdır.

Bu duruma etki eden durumları da ele alacak olursak BMR başta geliyor. Dinlenme halinde vücudunuzun harcadığı enerji miktarına bazal metabolizma hızı denir. BMR, yaş, cinsiyet, genetik, vücut kompozisyonu (kas ve yağ oranı) gibi faktörlere bağlı olarak değişiyor. Kas kütlesi daha yüksek olan kişilerde BMR genellikle daha yüksektir çünkü kaslar yağdan daha fazla enerji harcıyor.

Vücut ağırlığı arttıkça, vücudun taşıması gereken yük de artıyor. Dolayısıyla fazla kilolu kişiler, genellikle daha yüksek bir BMR'ye sahip oluyor çünkü vücutları daha büyük bir kütleyi sürdürmek için daha fazla enerji harcıyor.

Ancak bu, daha hızlı bir metabolizma anlamına gelmiyor.

Vücut daha fazla enerji harcasa da kilo kaybı gerçekleşmediğinde, metabolizma hızı kişinin ideal kiloda olduğundan daha düşük kalabilir.

Fazla kilo özellikle uzun vadede, metabolizma hızında bir yavaşlamaya neden olabiliyor. Çünkü vücut, fazla enerjiyi yağ olarak depolamaya meyillidir ve bu yağ dokusu, kas dokusuna göre daha az enerji tüketir.

Ayrıca, yaş ilerledikçe kas kütlesinin azalması ve metabolizmanın yavaşlaması da kilo alımına katkıda bulunabilir.

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