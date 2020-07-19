Metacritic, Oyunların Aynı Gün Puanlanmasını Engelleyecek

Bir yapım hakkında farklı kullanıcıların ve eleştirmenlerin fikrine ulaşabildiğimiz Metacritic, oyunlar için yeni bir önlem alıyor. Platform, oyunların çıktıkları gün normal kullanıcılar tarafından puanlanmasının önüne geçecek.

Günümüzde herhangi bir şey izlemek veya oynamak istediğimizde muhtemelen ilk yaptığımız şey bu yapımı daha önce izlemiş veya oynamış kişilerin görüşüne başvurmaktır. Bu görüşlerden elde ettiğimiz çıkarımlarla da aklımızdaki yapımın vakit harcamaya değer olup olmadığı kararına varırız.

İnternette birçok kişinin görüşünü alabileceğimiz onlarca platform bulunuyor. Ancak bu platformlar arasında yer alan Metacritic, bu tür platformların en büyükleri arasında yer alıyor. Dolayısıyla burada gördüğümüz puanlamalar ve yorumlar, bizim son kararımızda da büyük etki oynuyor.

Oyunlar çıktığı gün puanlanamayacak:

Ancak bildiğiniz üzere bu tür platformlarda herkes dürüst yorumlarda bulunmayabiliyorlar. Çeşitli nedenlerden dolayı hayal kırılığına uğramış ya da yapımı ortaya çıkaranlara karşı kin besleyenler, insanların o yapıma vakit harcamamaları için olumsuz yorumlarda bulunarak yapımın asıl değerinin gölgede kalmasına neden olabiliyorlar.

İşte bu tür olumsuzlukların bir diğer adresi olan Metacritic de insanların herhangi bir yapımı çıkar çıkmaz daha ellerine almadan oylamalarını ve görüş bildirmelerini engellemek için harekete geçti. Şimdilik yalnızca oyunlar için bu önlemli alan platform, bundan sonra artık yapımların çıktığı gün görüşlerin yazılmasına ve yapımların puanlanmasına izin vermeyecek, bunun yerine kullanıcıları 36 saat bekletecek.

En güncel örnek: The Last of Us Part II

Tabii ki aradan geçen 36 saat oyunlara kötü yorumlar yapmak isteyen normal kullanıcıları tamamen engellemeyecek. Ancak bu süre içinde oyunu oynamış ve oyunu analiz edebilmiş kullanıcıların puanları, puanlama başladığında oyunun en dip yerlerde sürüklenmesinin bir nebze önüne geçebilecek.

Metacritic’in bu önlemi sayesinde oyunu çıktığı ilk günlerinde satın almak isteyen kullanıcılar, yapılan negatif puanlamalara ve yorumlara daha az maruz kalarak daha adil bir karar verebilecekler. Bu da hem oyuncular için hem de oyunu geliştirenler için daha iyi bir deneyim yaşama imkanı sağlayacak.