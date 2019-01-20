Microsoft, Cortana'yı İki Yeni Özellikle Güncelledi

Microsoft'un Cortana'ya eklediği özelliklere bakarak yapay zekalı asistanlarla rekabet etmeyi bırakıp sadece ev otomasyonuna odaklanmak istediğini anlıyoruz.

Microsoft, Cortana’nın yeni akıllı ev özelliklerini bu hafta sunacak. Firma “Sahneler ve Kurallar” isimli iki yeni özellik sunacak.

Cortana Sahneleri, akıllı ev cihazlarınızla oluşturabileceğiniz farklı senaryolar ve bunları Cortana ile kontrol edebilmenize imkan veren özellik. Mesela, her sabah Cortana’ya ışıkları açmasını, evin sıcaklığını ayarlamasını, müziği açmasını ve akıllı kettle'ınızı çalıştırmasını söylediğinizi düşünün. Bütün bunlar için bir senaryo oluşturuyorsunuz ve Cortana’dan o senaryoyu çalıştırmasını istiyorsunuz. O sizin için herşeyi otomatik olarak yapıyor. Şimdilik bağlayabileceğiniz akıllı ev aletlerinin herhangi bir sınırı bulunmuyor.

Kurallar bölümü ise daha ilginç. Basitçe söylemek gerekirse evinizdeki akıllı cihazları otomatik çalışan hale getiriyor. Cortana’ya her sabah 7’de ışıkları açmasını söyleyebilirsiniz veya 10 dakika sonra ışıkları kapat diyebilirsiniz.

Microsoft bu çıkardığı özellikleri ile Cortana’nın artık akıllı asistanlarla yarışmadığını anlıyoruz. Cortana’nın Google Asistan veya Alexa ile rekabet halinde olan bir asistan değil onlarla bağlantılı bir şekilde çalışabilen “bir şey” olmasını istiyor. Aşağıda bu konu ile alakalı yaptığımız haberimizi de okuyabilirsiniz.

Sonuç olarak Microsoft Cortana’yı, Cortana için yapılmış ekstra bir cihaza bağlı olmadan kullanabilmenizi istiyor. Microsoft’un çok ciddi bir şekilde hayranı değilseniz Google Asistan üzerinden Cortana’yı kullanmak çok da mantıklı görünmüyor.