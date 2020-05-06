Dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden biri olan Microsoft, yeni ürünlerin duyurusunu yaptı. Şirket; Surface Headphones 2, Surface Earbuds, Surface Dock 2 ve Microsoft USB-C Travel Hub’ı tanıttı.

Microsoft, yeni kablosuz kulaklığı Surface Headphones 2, kulak içi kulaklığı Surface Earbuds, daha fazla bağlantı kurmaya yardımcı olacak Microsoft USB-C Travel Hub ve Surface Dock 2’yi tanıttı. Şirket, yeni ürünleriyle piyasada adından söz ettirecek gibi görünüyor.

Uzun zamandır beklenen Surface Headphones 2, kulağı rahatça kaplayabiliyor. Ürün, 13 seviyeli ortam gürültüsü kontrolü de dâhil olmak üzere ses kalitesiyle kullanıcıya harika bir deneyim sunuyor. Yeni model kulaklığın ses kalitesi ve pil ömrü iyileştirildi; ürün, 20 saate kadar kullanılabiliyor. 249 dolar (vergisiz 1.788 TL) fiyat etiketine sahip Surface Headphones 2, 12 Mayıs’tan itibaren raflardaki yerini alacak.

Microsoft’un yeni ürünleri 12 Mayıs’ta piyasaya sürülecek:

Ultra konforlu kulak içi kulaklık olan Surface Earbuds, kullanıcıya dokunmatik kontroller sunuyor. Böylece telefonunuzu çıkarmadan bir telefon görüşmesi başlatabilir veya dinlediğiniz şarkıyı değiştirebilirsiniz. Omni Sonic ses deneyimi sunan kulaklık, her iki kulaklığa üç kez dokunmayla Android telefonda Spotify oynatma listesini açabiliyor. Kablosuz şarj özelliğiyle gelen kulaklık, 12 Mayıs’tan itibaren 199 dolar (vergisiz 1.429 TL) fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek.

Surface Dock 2’den bahsedecek olursak ürün, çalışma alanını basit bir manyetik dokunuşla genişletmeye yardımcı oluyor. Surface Dock 2; daha hızlı şarj, daha yüksek veri aktarım hızları ve kurumsal yönetim araçları sunuyor. Cihaz, 259,99 dolar (vergisiz 1.867 TL) fiyat etiketine sahip.

Ek olarak Microsoft USB-C Travel Hub da tanıtılan ürünler arasında yerini aldı. Travel Hub; daha fazla ağa, ekrana ve USB-C barındıran ürünlere bağlantı sağlamak isteyenler için üretildi. Ürünün fiyatı 99,99 dolar (vergisiz 718 TL). Hem Surface Dock 2 hem de Microsoft USB-C Travel Hub mayıs ayı sonunda müşterilerin beğenisine sunulacak. Ürünlere ait görselleri aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Surface Earbuds:

Surface Headphones 2:

Surface Dock 2:

Microsoft USB-C Travel Hub: