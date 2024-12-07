Microsoft, Windows 11 için gereksinimlerden biri olan TPM 2.0 ile ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, bu konuda esneklik sağlanmayacağı belirtildi.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un 2021 yılında yayımladığı Windows 11, kullanıcılar tarafından bir türlü benimsenemedi. Bunun başlıca nedeni ise hâlihazırda Windows 10 kurulu olan bilgisayarları Windows 11'e yükseltmeye çalışırken karşılaşılan "TPM 2.0" gereksinimi.

Nispeten yeni bir teknoloji olan TPM 2.0, anakart üzerine yerleştirilen bir çip ile kullanılabilir oluyor. Bu çip, PC'leri donanım düzeyinde koruma altına alıyor. Ancak çok da yeni olmayan bilgisayarların çoğunda bu özellik bulunmuyor. Hâl böyle olunca Windows 10'dan Windows 11'e geçiş, çok da sağlıklı olmuyor. Tabii bu durumdan kurtulmanın yolları var ancak Microsoft, tespit edilen durumları sürekli olarak kapatıyor.

Microsoft, TPM 2.0 inadından vazgeçmeyecek!

Resmî blog sayfasında TPM 2.0 teknolojisine ilişkin bir makale yayımlayan Microsoft, milyonlarca kullanıcının merak ettiği o soruyu yanıtladı. Yapılan resmî açıklamada, Windows 11 için TPM 2.0 gereksiniminin esnetilemeyeceği ifade edildi. Yani hâlihazırda Windows 10 kullanıp da yükseltme yapmak isteyen kullanıcılar için tek çare, yeni bir bilgisayar.

Buradaki esas mesele, Windows 10'un kullanım ömrünün gelecek yıl itibarıyla sona erecek olması. Microsoft, Ekim 2025 itibarıyla Windows 10 için sunduğu desteği kesecek. Bu da kullanıcıların, güvenlik açıklarına karşı savunmasız kalmalarına yol açacak. Tabii bu riski göze almak istemeyen kullanıcılar için tek çare, az önce de belirttiğimiz gibi yeni bir bilgisayar.