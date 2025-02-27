Microsoft, yeni yapay zekâ modelleri "Phi-4-multimodal" ile "Phi-4-mini"yi duyurdu. Hafif yapıda olan modeller, otomobiller için bile uygulama geliştirilmesine yardımcı olacaklar.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'tan, yapay zekâ sektöründeki varlığını genişletecek bir hamle geldi. Şirket, yapay zekâ model ailesi Phi'nin en yeni üyelerini duyurdu. "Phi-4-multimodal" ve "Phi-4-mini" olarak isimlendirilen dil modelleri, geliştiricilerin geliştiricileri memnun edecek gibi görünüyor.

Microsoft tarafından yapılan açıklamalara göre her iki yapay zekâ modeli de hem Azure AI Foundry hem de Hugging Face üzerinden erişime açılmış durumda. Ayrıca geliştiriciler, bu modelleri kullanarak isterlerse bilgisayarlar, isterlerse telefon ve tabletler, isterlerse de otomobiller için bile yazılımlar geliştirebilecekler.

Microsoft'un yeni yapay zekâ modelleri neler vadediyor?

Microsoft tarafından yapılan açıklamara göre Phi-4-multimodal, konuşma tanıma, çeviri, özetleme, ses anlama ve görüntü analizi gibi alanlara odaklanıyor. 128 bin bağlam uzunluğuna sahip olan model, Türkçe dil desteğine sahip. Microsoft'a göre Phi-4-multimodal, özellikle de Gemini-2.0-Flash modeline kıyasla oldukça iyi sonuçlar veriyor.

Phi-4-mini ise aslında yapay zekâ araçları için bir yardımcı. Microsoft'un açıklamasına göre Phi-4-mini, genel amaçlı yapay zekâ uygulamalarında hız ve verimlilik için tasarlandı. Microsoft, bu modelin daha çok araştırma için kullanılabileceğini ifade ediyor. Bu modelin bağlam uzunluğu da tıpkı Phi-4-multimodal gibi 128 bin olarak açıklandı.