Zaman zaman yediklerimizin midemizi yaktığını hissediyoruz. Bazen yeme alışkanlıklarımızdan bazen de yediğimiz şeyleri sindiremememizden kaynaklı bu durum, biraz can sıkıcı olabiliyor.

Mide asidi, yediklerimizi sindirmek için salgılanan bir sıvı olsa da zaman zaman bu asidin bize rahatsızlık vermesi de kaçınılmaz.

Özellikle reflü olarak da bilinen, mide asinin yukarı doğru hareket etmesi durumu neden yaşanıyor?

Mide asidi, midemiz tarafından salgılanıyor.

Bu sıvı, yiyeceklerimizi sindirmek açısından faydalı olsa da yemek borusuna kaçtığında rahatsızlık verebiliyor. Özellikle mide asidinin yukarı doğru hareket etmesi, reflü olarak da bilinen rahatsızlıktan dolayı oluyor.

Reflünün temel sebebi, mide ile yemek borusu arasındaki kapak mekanizmasının düzgün çalışmamasından kaynaklanıyor.

LES, zayıflar ya da düzgün kapanmazsa midedeki asit yukarı doğru çıkıyor.

LES (Alt Özofageal Sfinkter), yemek borusu ve mide arasında yer alan kaslardan oluşan bir kapaktır. Normalde bu kapak, yutma sırasında gevşeyerek yiyeceğin mideye geçmesine izin verse de daha sonra kapanıyor ve midedeki besinlerin yukarı çıkmasını engelliyor.

Daha sonra sıkıca kapanarak mide içeriğinin yukarı çıkmasını engeller. Bu kasın çalışmaması ya da zayıflaması hâlinde, midemizdeki asit yemek borusuna geri kaçıyor.

Peki tek nedeni bu mu?

Hayır, değil. Alt Özofageal Sfinkter, düzgün çalışmadığında mide içeriği kolayca yukarı hareket ediyor. Bu zayıflık, genetik yatkınlık, sigara kullanımı veya yaşlanma gibi faktörlere bağlı olabilir.

Bunun yanında midede çok fazla yiyecek ve içecek varsa buradaki basınç artıyor, hâliyle yediğimiz ve içtiğimiz her şey yukarı doğru itiliyor. Beslenme alışkanlığı bu gibi durumlar için önemli olsa da LES’i gevşetmesi açısından çikolata, kahve, asitli yiyecek ve içecekler, baharatlı gıdalar gibi bazı ürünler de zararlı.

Bu gibi durumlarda ne yapmak gerekiyor?

Yeme alışkanlıklarının düzenlenmesi, bu açıdan oldukça önemlidir. Özellikle gece uyumadan önce yemek yememek, fazla tüketmemek ve az önce sıraladığımız yiyecekleri olabildiğince az tüketmek, reflü şikâyetlerini minimuma indiriyor.

Tabii tüm bunlar birer tavsiye. Eğer ciddi bir şikâyetiniz varsa bir uzmanla görüşmeniz en sağlıklısı olacaktır.

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