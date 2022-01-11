Zincir Marketlere Yönelik Soruşturmada Yeni Gelişme

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, 5 zincir market ile bazı tedarikçilere verilen 2,7 milyar liralık para cezasına ilişkin gerekçeli kararın önümüzdeki hafta yayınlanacağını duyurdu. Gerekçeli kararda, kartelleşmeye yönelik tüm deliller kamuoyu ile paylaşılacak.

Ödeme Hizmetlerinde Finansal Teknolojiler Paneli'nde konuşan Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, bir süre önce Türkiye'nin gündemine oturan zincir marketlere verilen para cezası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki hafta bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanacağını söyleyen Küle, soruşturma kapsamındaki tüm delillerin kamuoyu ile paylaşılacağını açıkladı.

Birol Küle tarafından yapılan açıklamalarda, "Gerekçeli kararımız önümüzdeki hafta başı web sitemizden yayımlanmış olur. Yaklaşık 2,7 milyar liralık bir idari para cezası vermiştik, Rekabet Kurumu olarak. Bu karara gerekçe teşkil eden tüm delilleri, yapmış olduğumuz çalışmaları ve alınan karardaki delil niteliği taşıyan tüm yazışmaları, iletişimi, koordinasyonu gerekçeli kararda görebileceksiniz. Cezanın nedenini, tedarikçiler aracılığı ile zincir marketler arasındaki fiyat geçişlerini birlikte sağlamak olarak özetleyebiliriz." ifadelerine yer verildi.

Neler yaşanmıştı?

2021 yılı, ekonomik anlamda oldukça zorlu geçti. Türk lirasında yaşanan değer kaybı, enflasyon ve hayat pahalılığına yol açtı. Gıda ürünlerinin fiyatı da bu durumdan üzerine düşeni aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise suçun zincir marketlerde olduğunu ifade etmişti. Bu sözler üzerine harekete geçen Rekabet Kurumu ise Türkiye'deki zincir marketlere yönelik bir soruşturma başlattı.

Zincir market yetkilileri, açılan soruşturma kapsamında sözlü savunma verdiler. Yapılan incelemeler sonucunda ise kartelleşme yapıldığı sonucuna ulaşıldı. Yani zincir marketler, birlikte hareket ederek fiyat belirleme yoluna gitmiş, düzenlemelere aykırı davranmışlardı. Bu soruşturma sonucunda 5 zincir market ile birkaç tedarikçiye toplamda 2,7 milyar TL'lik para cezası kesildi. İşte bu soruşturma sürecinde neler yaşandığı, önümüzdeki günlerde açığa çıkmış olacak...