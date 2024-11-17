Mike Tyson ve Jake Paul’ün boks maçı, Netflix’te büyük bir izleyici kitlesiyle rekor kırdı. Eş zamanlı izleyici sayısı şaşırtıcı bir şekilde arttı.

Mike Tyson ve Jake Paul arasındaki boks maçı, Netflix için büyük bir ilgi gördü. Maç, dünya genelinde 60 milyon hanelik bir izleyiciye ulaştı ve eş zamanlı olarak 65 milyon izleyiciye hizmet verildi.

Paylaşılan bu rakamlar Netflix’in geçmişteki büyük yayınlarından daha da fazla bir trafik elde edildiğini gösteriyor.

Netflix, yılbaşı etkinliklerinden daha fazla izleyiciye ulaştı

Platformun yılbaşında gerçekleştirdiği bazı büyük etkinliklerden daha fazla bir izleyici trafiği sağladı. Bununla birlikte Netflix’in içerik stratejisinin ve büyük canlı etkinliklerin global çapta ne kadar geniş bir kitleye hitap edebileceğini gözler önüne serdi.

Bu büyük izleyici kitlesine ulaşmak, platform için önemli bir başarı olarak kaydedildi. Ancak, 60 milyon hane ile eş zamanlı izleyici sayısının yüksekliği, Netflix’in içerik sunumu ve altyapı kapasitesini zorlamış olsa da izleyiciler etkinliği büyük bir ilgiyle takip etti.