Otomobillerde bazı modifiyeler yaparak onlara farklı bir görünüm kazandırmak oldukça yaygın bir durum ancak haberimize konu olan MINI Cooper'dan bozma 6 tekerlekli kamyonet, değişim çıtasını oldukça yükseltmiş. Gelin bu değişime yakından bakalım.

Sevenleri tarafından "Suç değil, yaşam tarzı" ifadeleriyle nitelendirilen modifiye, otomobillerin standart görünümlerinden oldukça farklı bir görünümle karşımıza çıkmasına olanak veriyor. Dünya genelinde birçok şirket tarafından yapılan bu işlemler, kimi zaman aracın tamponunda kimi zamansa aracın iç kısmında karşımıza çıkıyor.

Otomobilleri farklı bir tür araca dönüştürmekse bu işlemlerin en büyüğü olarak dikkat çekiyor. Daha önce yapılan dönüşümlerde VelociRaptor 6x6, Defender 6x6 gibi modellerle karşılaşmıştık ancak MINI Cooper'ı böyle bir dönüşüme tabii tutmak bugüne kadar kimsenin aklına gelmemişti. Bir MINI Cooper sahibi, bu fikri değerlendirdikten sonra hayata geçirdi.

İşte 6 tekerlekli bir kamyonete dönüştürülen MINI Cooper:

Facebook'ta Crazy Trucks tarafından paylaşılan videoda 6 tekerlekli bir araca dönüştürülmüş MINI Cooper'ı görüyoruz. Yukarıdaki pencereden izleyebileceğiniz videoya buraya tıklayarak da ulaşabilirsiniz. Önden bakıldığında standart bir MINI Cooper gibi görünen otomobil, yandan bakıldığındaysa şaşırtıcı tasarımını gözler önüne seriyor.

Bir pick-up tasarımının benimsendiği MINI Cooper'da iki egzozun kasaya taşındığı ve dikey olarak konumlandırıldığı görülüyor. Tekerlek sayısının altıya çıktığı aracın arka kısmında özel bir tasarım bizleri karşılıyor.

İç kısmında da değişikliğe gidilen MINI Cooper'ın bu tasarımı, bazı kişiler tarafından eleştirilse de genel olarak "Oldukça farklı" şeklinde yorumlanıyor. Peki siz 6 tekerlekli bir kamyonete dönüştürülen MINI Cooper hakkında ne düşünüyorsunuz? Yanıtlarınızı yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.