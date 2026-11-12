MINI, Kasım 2026 döneminde ikonik tasarıma sahip Cooper ailesinden SUV sınıfındaki Countryman modellerine kadar farklı seçenekler sunuyor.

MINI, Kasım 2026 döneminde premium kompakt otomobil pazarında özgün tasarımı ve farklı gövde seçenekleriyle dikkat çekiyor. MINI modellerinin güncel fiyatları ve kampanya seçenekleri sıfır araç almayı düşünenler tarafından da yakından takip ediliyor.

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Fiyat listesinin yanında Kasım ayına özel nakit indirimleri, takas destekleri ve finansman seçenekleri de otomobil alırken önem taşıyor. Peki MINI Kasım 2026 sıfır araç fiyatları ne kadar, hangi modellerde kampanya var? İşte MINI Kasım 2026 güncel fiyat listesi ve öne çıkan kampanyalar..

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MINI Tüm Modeller Fiyat Listesi - Kasım 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı MINI Cooper 3 Kapı 3.511.300 TL - MINI Cooper 5 Kapı 3.432.200 TL - MINI Countryman C 4.314.800 TL - MINI Cooper S 3 Kapı 5.697.400 TL - Tamamen Elektrikli MINI Countryman SE ALL4 5.806.000 TL - MINI Cooper S Cabrio 6.402.100 TL - MINI John Cooper Works 6.700.200 TL - Tamamen Elektrikli MINI Countryman 3.999.900 TL -

MINI Cooper 5 Kapı Kampanyası: 100 Bin TL'ye 12 Ay %0,69 Faiz

MINI'nin kasım ayındaki en dikkat çekici satış kampanyası Cooper 5 Kapı için sunuluyor. Yeni MINI Cooper 5 Kapı satın almak isteyenler 100.000 TL kredi kullanımına 12 ay vadeli %0,69 faiz avantajından faydalanabiliyor.

MINI Cooper Countryman Kampanyası: 124.850 TL'den Başlayan Özel Fiyatlar

MINI ailesinin SUV gövdeli modellerinden Cooper Countryman için de kasım ayına özel bir fiyat teklifi bulunuyor. MINI Türkiye, yeni Cooper Countryman'i 124.850 TL'den başlayan fiyatlarla yetkili satıcılarda satışa sunuyor.