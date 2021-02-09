Kimliği belirlenemeyen bir adam, ABD'nin Florida eyaletindeki su şebekelerini bilgisayar yoluyla hackleyerek sudaki sodyum hidroksit oranını 100 katına çıkarıp insanları zehirlemeye çalıştı.

Geçtiğimiz cuma günü ABD Florida’da aksiyon filmlerini aratmayacak bir hadise yaşandı. Kimliği belirlenemeyen bir adam, Florida’nın Oldsmar bölgesindeki su altyapısını hackleyerek şehir suyundaki sodyum hidroksit oranını yükseltmeye çalıştı.

Binlerce kişinin hayatını tehlikeye atan hacker, FBI ve polis tarafından araştırılıyor ancak bu zamana kadar kim olduğu, bunu neden yaptığı hatta bu işlemi yurt dışından mı yoksa ABD sınırları içerisinde mi yaptığı henüz ortaya çıkmadı.

Sudaki sodyum hidroksit oranı 10 katına çıkarıldı

Normalde şehir suyunda sodyum hidroksit her zaman bulunur ancak aşırı dozda son derece ölümcül olabilecek bu kimyasal, suya sadece belirli miktarda eklenir. Söz konusu hacker, bilgisayar ile su şebekelerine bağlanarak bu seviyeyi neredeyse 100 katına çıkardı.

Su şebekesi operatörü, sistemde kimyasal oranının artırıldığını fark ettiği anda anda tüm bölgelere su vermeyi kesti ve böylelikle binlerce kişinin zehirlenmesi, hatta hayatını bile kaybetmesi önlenmiş oldu. Şayet Florida Üniversitesi’nden bilim insanlarının yaptığı açıklamaya göre sodyum hidroksit zehirlenmesi semptomları arasında solunum güçlüğü, akciğer iltihabı, yemek borusu ve midede hasar bulunuyor. Bilim insanları, alınan hasarın büyüklüğüne göre ölümle sonuçlanabilecek vakaların da olabileceğini dile getirdi.

Soruşturma ile ilgilenen polis Bob Gualteri, olaydan hiç kimsenin etkilenmediğini ve kimyasalın normal seviyeye geri düşürüldüğünü dile getirdi. Gualteri, su şebekelerine ABD sınırları içerisinden mi yoksa yurt dışından mı müdahele edip edilmediğini henüz bilmediklerini, FBI ile birlikte soruşturma başlattıklarını dile getirdi.