Kemerlerinizi bağladıysanız kısa bir zaman yolculuğuna çıkıyoruz ve eskiden çok severek kullandığımız Motorola cep telefonlarını hatırlıyoruz.

Motorola, şimdilerde pek tercih edilmeyen bir marka olsa da 2000’li yılların başında oldukça revaçta olan bir telefon üreticisiydi.

Cihazlarını her yaştan, her ihtiyaca göre tasarlamayı başarmıştı. İşte o elimizden düşürmediğimiz Motorola cep telefonları.

Siyah ve beyaz renkleri ile dikkati çeken ve 2016’da satışa çıktığı gün 100.000 adet satılan Moto E3

Kamerası, taşınabilir medya oynatıcısı, GPS navigasyon cihazı ile bir döneme damgasını vuran Motorola A3100

İnternet ve çoklu ortam özelliğinin yanı sıra kızaklı yapısıyla dikkati çeken Motorola’nın ilk çoklu dokunmatik destekli telefonu Motorola Droid

Titreşim ve ses kaydı gibi o dönem için standartların üzerindek, özellikleri yansıtan, çoğu gencin kullandığı ilk telefon: Motorola 930

Alüminyum kasası, ince yapısı, çağrı gelince kapağı ‘şaak’ diye açarak bitince ise yine ‘şaak’ diye kapatarak kolayca arama yapılabilen Motorola RAZR V3

Yüksek batarya kapasitesi ile kullanıcılarını her zaman güvende hissettiren, zamanının üst modellerinden Moto X Play

Peki siz bu telefonlardan hangilerini kullanmıştınız?

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