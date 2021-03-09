Motorola, fiyat/performans oranlarıyla dikkat çeken yeni akıllı telefonları Moto G10 Power ve Moto G30'u duyurdu. Benzer özelliklere ve tasarıma sahip olan akıllı telefonlar, uygun fiyata fena sayılmayacak özellikler sunuyor.

Bir zamanların en popüler telefon markalarından biri olan ancak “akıllı” telefon trendlerini yakalayamayınca popülaritesini kaybeden Motorola, Moto G serisindeki en yeni akıllı telefonlarını duyurdu. Moto G10 Power ve Moto G30 olarak karşımıza çıkan akıllı telefonlar, giriş ile orta seviye arası bir performans vadediyor.

Her ikisi de damla çentikli tasarıma sahip olan akıllı telefonlarda, seviyelerine göre kalın sayılabilecek ekran çerçeveleri bulunuyor. Arka tarafta sol üst köşeye konumlandırılmış dikdörtgen şeklinde bir kamera kurulumu bulunan akıllı telefonlar; çoklu kamera kurulumları ile farklı ihtiyaçlara da hitap ediyor.

Dikkat çeken fiyat/performans telefonu: Moto G10 Power

Daha uygun fiyatlı model olarak karşımıza çıkan Moto G10 Power, Qualcomm’un Snapdragon 460 işlemcisinden güç alırken; 4 GB RAM, 64 GB dahili depolama alanı sunuyor. 6,5 inç büyüklüğünde HD+ bir ekrana sahip olan akıllı telefon, 6.000 mAh’lik batarya ile standart kullanımda iki güne yakın kullanım vadediyor.

Motorola Moto G10 Power Özellikleri

İşlemci: Snapdragon 460

RAM: 4 GB

Depolama: 64 GB

Ekran: 6,5 inç HD+

Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 6.000 mAh, 20W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 11

Giriş seviye fiyata orta seviye telefon: Moto G30

Orta segment bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkan Moto G30 ise “bir tık” daha gelişmiş özellikler sunuyor. Snapdragon 662 işlemciden güç alan akıllı telefon, yine 4 GB RAM, 64 GB depolama alanı sunuyor. Yine 6,5 inç büyüklüğünde HD+ ekrana sahip olan Moto G30, fark olarak 90 Hz yenileme hızı sunuyor. Ancak ekrandaki bu artı özellik, batarya kapasitesinin 5.000 mAh’e düşmesiyle sonuçlanıyor.

Motorola Moto G30 Özellikleri

İşlemci: Snapdragon 662

RAM: 4 GB

Depolama: 64 GB

Ekran: 6,5 inç HD+ 90 Hz

Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 13 MP

Batarya: 5.000 mAh, 20W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 11

Yeni Motorola G10 Power ve G30, özellikleriyle büyük bir sürpriz sunmasa da fiyatlarıyla pek çok tüketicinin kafasını karıştırmayı başarabilir. Zira uygun fiyatlı model olan G10 Power, 137 dolar gibi uygun bir fiyat etiketine sahipken; Moto G30 da 150 dolar gibi rekabetçi bir fiyat etiketine sahip.