Mount & Blade II: Bannerlord’un Perofrmansını Katlayan Beta

Uzun yıllar boyunca beklenen ve piyasaya çıktığından bu yana her gün yeni bir güncelleme alan Mount & Blade II: Bannerlord, yeni güncelleme ile çok daha rahat oynanabilir hale geldi.

Son yılların özellikle de ülkemizde en çok beklenen oyunlarında bir tanesi hiç şüphe yok ki Mount & Blade II: Bannerlord olmuştu. Oyun geçtiğimiz günlerde piyasaya çıktı. Çıktığı günden bu yana da oyun gelişmeye devam ediyor.

Hemen her gün bir güncelleme alan Mount & Blade II: Bannerlord, Steam’de ilk büyük güncellemesi için bir Beta yayınladı. Oyunun Steam sayfasında Taleworlds Entertainment tarafından paylaşılan gönderide, oyunun Alpha ve Beta olarak iki dala ayrıldığı açıklandı.

Mount & Blade II: Bannerlord’da Beta versiyon

Oyun geliştiricilerinin açıklamalarına göre beta kısmına ayrılan kullanıcılar, oyunun gelişim sürecinde planlanan değişikliklere en az 1 hafta önceden erişebilecek. Açık testler bu şekilde gerçekleştirilecek. Bu süreçte sık sık hızlı güncellemeler yapılacak.

Mount & Blade II: Bannerlord’un beta kısmına gelen ilk büyük güncelleme ise oyunun performansını arttırmayı amaçlıyor. Bu güncelleme ile oyunun RAM ve VRAM tüketimi azalırken çeşitli çökmeler de düzeltildi. Oyunun kullanıcı arayüzünde ve savaş yapay zekasında da değişiklikler gerçekleştirildi. Ayrıca oyuna yeni görseller eklendi.

Taleworlds, amaçlarının beta sürecinde sorunları erken keşfetmek ve bu sorunları düzeltecek yamalar yayınlamak olduğunu açıkladı. Firmanın hedefinde ise her hafta yeni bir beta versiyon güncellemesi yapmak yer alıyor.

Mount & Blade II: Bannerlord güncellemesi, performansa odaklanıyor

Mount & Blade II: Bannerlord, oldukça çok değişiklik yapıyor. Oyunun güncelleme notlarına buradan erişebilirsiniz. Genel olarak baktığımızda ise performans odaklı değişiklikler göze çarpıyor.

Güncelleme notlarına göre oyunun ses sistemi daha iyi hale getirilirken, çoklu çekirdek performansında da büyük ilerlemeler kaydedildi. Ayrıca bazı ufak tefek performans geliştirmeleri de yapıldı.

Mount & Blade II: Bannerlord hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Oyunu oynadınız mı? Oynadıysanız nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz.