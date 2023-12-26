Başrollerinde Donald Glover ve Maya Erskine'ın yer aldığı Mr. & Mrs. Smith dizisinin resmî fragmanı geldi. Dizi, 2 Şubat 2024'te Prime Video'da gösterime girecek.

Angelina Jolie ve Brad Pitt'in başrolünde yer aldığı Mr. & Mrs. Smith filmi, hem gişede büyük başarı yakalamıştı hem de büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştı. O filmden bu yana 18 yıl geçti ve şimdi, Mr. & Mrs. Smith bir dizi olarak yeni bir kadroyla bu kez dizi olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Mr. & Mrs. Smith dizisi fragmanı

Bu defa dizide birbirlerinden habersiz olarak ajan olan bir çift görmüyoruz. İki yalnız yabancı olan karakterlerimiz Mr. John (Donald Glover) ve Mrs. Jane Smith (Maya Erskine), görücü usulü evlendirilip çalışmaya başlarlar. İkili artık evlidir ve her hafta bambaşka görevlerle başa çıkmaya çalışırlar. Elbette ki bu derme çatma başlayan evlilik de çeşitli zorluklara gebedir.

Dizinin yapımcılığını Francesca Sloane ve Donald Glover üstlenirken, dizinin resmî fragmanı ve yayım tarihi de belli oldu. 2 Şubat 2024'te 240'tan fazla ülkede aynı anda gösterime girecek olan yapım, yalnızca Prime Video üzerinden yayımlanacak.

Mr. & Mrs. Smith dizisinin misafir oyuncu kadrosuna baktığımızda da bir yıldızlar geçidi görüyoruz. Alexander Skarsgård, Eiza González, Sarah Paulson, Sharon Horgan, Ron Perlman, Billy Campbell, Úrsula Corberó, Paul Dano, Michaela Coel, John Turturro, Parker Posey, Wagner Moura gibi isimler dizinin misafir oyuncuları arasında yer alıyor.