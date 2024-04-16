Bir zamanların çok popüler dizisi Muhteşem Yüzyıl'ın oyunu bugün yayımlandı. Sanal bir sultanlığı deneyimleyebildiğiniz oyun, The Sandbox metaverse üzerinden erişime açıldı.

İlk olarak 2011’de çıkış yapan Osmanlı temalı tarihî dizi Muhteşem Yüzyıl, 140’tan fazla ülkede 500 milyondan fazla izleyiciye ulaşarak en başarılı dizilerden biri olmuştu. Dizi, Temmuz 2023’te Paris’te yapılan bir duyuruyla da The Sanbox metaverse’üne giren ilk Türk dizisi olmayı başarmıştı. Dünya çapında ise The Walking Dead’den sonra bunu yapan ikinci diziydi.

Bu iş birliği kapsamında Muhteşem Yüzyıl’ın atmosferi The Sandbox metaverse’e taşındı ve karakterler avatarlara dönüştürüldü. Bugün ise bu avatarların yer aldığı Muhteşem Yüzyıl oyunu resmen erişime açıldı.

Muhteşem Yüzyıl oyununa The Sandbox üzerinden erişilebiliyor

Hem dizi hayranlarını hem de tarih ve strateji sevenleri hedefleyen yapımda oyuncular, kendi imparatorluklarını kurabiliyorlar. Aynı zamanda Hürrem Sultan ve Sultan Süleyman gibi herkesin aklına kazınan karakterlerin avatarları ile diplomasi yürütmek, ordular yönetmek ve imparatorluğun geleceğini belirlemek mümkün hâle geliyor.

Diziyle aynı ismi taşıyan oyun, bugün itibarıyla erişime açılmış durumda. Kullanıcılar, The Sandbox internet sitesi üzerinden oyunu deneyimleyebiliyorlar. Buradaki bağlantıya tıklayarak oyuna ulaşabilirsiniz.