Bazı gıdalar, “Bizi bile gömer.” dediğimiz cinsten dayanıklılığa sahip. Bakalım hangileriymiş bunlar?

Gıdaların bozulmasını kaçınılmaz olarak düşünebiliriz ancak kimileri tahmin ettiğinizden çok daha fazla dirençli.

İşte doğru saklama koşullarında neredeyse sonsuza kadar dayanan 10 gıda!

1. Bal

Doğal şeker konsantrasyonuna ve düşük nem içeriğine sahip balın bozulması epey zor. İçerisinde bulunan şeker sayesinde bakterilerin ve mikroorganizmaların gelişimi engelleniyor.

Ayrıca asidik yapısı da bozulmaya karşı direnç gösteriyor. Hatta binlerce yıl önceden kalan bal kavanozları bile hâlâ yenilebilir durumda.

Yine de hatırlatmakta fayda var, nem çekmeye meyilli olduğundan hem serin bir yerde durması hem de kabının hava geçirmemesi lazım.

2. Kuru baklagiller

Mercimek, fasulye, nohut, kuru börülce… Hepsi; kuru, serin ve hava geçirmez kaplarda saklandığında onlarca yıl dayanabilen gıdalar. Tek eksi yanı, zamanla sertleşmeleri ancak bu da pişirme süresini uzatma dışında herhangi bir problem yaratmıyor.

3. Pirinç

Özellikle beyaz pirinci doğru koşullarda saklarsanız kuru baklagiller gibi onlarca yıl dayanabiliyor çünkü düşük nem oranına sahip ve işlenme sürecinde kepek ile ruşeymi çıkarılıyor.

Öte yandan esmer pirinç yağ içerdiğinden beyaz pirince kıyasla pek dayanıklı değil. 6 ay ila 1 yıl içinde bozulabiliyor.

4. Şeker

Balda olduğu gibi şekerdeki yüksek şeker konsantrasyonu, bakterilerin ve mikroorganizmaların gelişmesini önlüyor. Nemli ortamlarda topaklanabilir fakat bu bozuldu demek değildir.

5. Tuz

Tarih boyunca gıdaları korumak için kullanılan tuz, bir mineral olduğundan bozulmaz. Sadece nem çekmeye meyilli olduğundan topaklanabilir. Bunun için kuru ortamda saklanması önemli.

6. Kurutulmuş makarna

Nem içeriği çok düşük olan kuru makarna, hava geçirmez bir kapta ve nemsiz bir ortamda muhafaza edildiğinde yıllarca saklanabiliyor. Fakat nem çekerse küf ya da böcek oluşabiliyor.

7. Sirke

Asidik yapıya sahip sirke, bozulmaya karşı dirençli. Özellikle beyaz sirke ve elma sirkesi, uygun şekilde saklandığında neredeyse sonsuza dek saklanabiliyor. Rengi ya da tadı değişse de bu, bozulduğu anlamına gelmez.

8. Konserve gıdalar

Özellikle hayatta kalma filmlerinde sıkça karşımıza çıkan konserve gıdalar, hava geçirmez şekilde kapatıldığından ve sterilizasyon sürecinden geçtiğinden çok uzun süre dayanabiliyor.

Fakat kutular hasar görürse ya da şişerse bozulabiliyor. Buna dikkat etmek lazım.

9. Kurutulmuş gıdalar

Kurutulmuş meyveler, sebzeler ve etler; nemsiz olduklarından daha uzun süre dayanıyorlar fakat burada da dikkat edilmesi gereken hususlar var elbette. Nem çekme eğiliminde olduklarından hava geçirmez bir kapta saklanmaları ve bulundukları ortamın nemli olmaması gerekiyor.

10. Sert alkoller

Gerçekten olası bir felaket senaryosu düşünüyorsak alkol de işinize yarayabilir. Rom, votka, viski gibi yüksek alkol içeriğine sahip içecekleri; şişe açıldıktan sonra bile serin ve karanlık bir yerde saklarsanız bozulmazlar. Tabii lezzetinin değişmesine bir şey diyemeyeceğiz.

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