Bu Gıdaları Tüketmeden Önce İki Kez Düşünün! En Çok Zehirlenme Vakası Onlardan Geliyor!

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Yemek yerken güven ve sağlık isteriz. Ancak bu her zaman mümkün değil ve bazı gıdalar yanlış pişirilme, saklama veya hazırlanma yöntemleriyle zehirlenmelere davetiye çıkarıyor. Peki zehirlenmelere neden olan gıdalar hangileri?

Virüslerin yayılmaları için pek çok neden var. En çok güvendiğimiz yiyecekler bile ummadığımız şekilde bizi rahatsız edebilir. Ancak biz, bugün size gündelik hayatta sıkça tüketilen ve en çok gıda zehirlenmesine neden olan gıdaları listeleyeceğiz.

Bu gıdaların tüketimine dikkat ederek hem sağlığınızı koruyabilir hem de mutfakta daha dikkatli olabilirsiniz.

Tavuk ve diğer kümes hayvanları, salmonella ve kampilobakter gibi bakteriler açısından oldukça riskli. Doğru şekilde pişirilmediğinde zehirlenmelerin başlıca sebeplerinden biri.

çiğ tavuk

Kırmızı et ve kıyma, özellikle az pişmiş ya da çiğ tüketildiğinde E. coli enfeksiyonuna neden olabiliyor. İçinin tamamen pişmiş olduğundan emin olun.

çiğ et

Az pişmiş ya da çip tüketilen yumurtalar da salmonella bakterisini taşıyor. Çiğ yumurta içeren tariflerde dikkatli olun.

Pastörize edilmemiş süt ve süt ürünleri, listeria bakterisi taşıdığı için bağışıklık sisteminde ciddi sorunlara yol açabilir. Yoğurt ve peynirlerin son kullanma tarihine dikkat edin.

süt ürünleri

Zehirlenme riski en yüksek gıdaların başında pirinç geliyor. Pişirdikten sonra oda sıcaklığında uzun süre bekletmeyin ve hızlıca buzdolabına koyun.

pirinç
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Midye ve karides gibi özellikle kabuklu deniz ürünleri, uygun koşullarda saklanmadığında toksin üretebilir ve parazit riski yüksek olur.

midye

Doğadan toplanan ya da bilinmeyen türde mantarlar, zehirlenmelerin baş aktörü. Güvenilir kaynaklardan alınmayan mantarları tüketmekten kaçının.

Paketli salatalar ve iyi yıkanmamış sebzeler, E. coli ve listeria gibi bakterilerle bulaşık olabilir. Her zaman sebzeleri iyice yıkamayı ihmal etmeyin.

Dondurulmuş gıdaları uygun olmayan çözdürme yöntemleri ile tüketmek bakterileri de beraberinde getirir. Dondurulmuş gıdaları tekrar dondurmayın ve hemen pişirin.

dondurulmuş gıda

Yeşillenmiş ya da filizlenmiş patatesler, solanin adı verilen toksik madde içerir. Filizlenmiş patatesleri çöpe atın.

filizlenmiş patates
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Özellikle ticari konservelerde botulinum bakteri riski var. Şişmiş, paslanmış veya sızdıran konserveleri kesinlikle tüketmeyin.

konserve gıda

Kavun gibi bazı meyvelerde daha fazla listeria kontaminasyonu riski var. Ayrıca tarla veya taşıma sırasında da bakterilere maruz kalırlar. İyicene yıkayın.

kavun

Sosis, salam ve sucuk gibi işlenmiş et ürünleri sağlıksız olduğu gibi listeria ve botulinum toksinlerini de taşıyabilir. Saklama koşullarına dikkat edin.

işlenmiş et ürünleri

Bazı fındık ve kuruyemişlerde aflatoksin denilen küf toksinleri bulunabilir. Taze ve doğru saklanmış olanları tercih edin.

kuru yemiş

Kendinizi nasıl koruyabilirsiniz?

  • Gıdaları doğru saklama koşullarında muhafaza edin.
  • Çiğ ve pişmiş ürünleri aynı kapta tutmaktan kaçının.
  • Sebze ve meyveleri iyice yıkayın.
  • Et ve tavuk gibi ürünleri tamamen pişirin.
  • Paketli gıdaların son kullanma tarihine dikkat edin.

Yemek masanızdaki tehlikeleri bilirseniz, daha güvenli ve keyifli yemek anları yaşayabilirsiniz. Sağlığınızı tehlikeye atmadan yemek keyfi sürmek sizin elinizde!

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