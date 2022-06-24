Netflix, son zamanlarda yaşadığı finansal problemler nedeniyle yaklaşık 300 çalışanını daha işten çıkardığını duyurdu. Bu çalışanların hem ABD hem de diğer ülkelerden farklı rollerden kişiler olduğu belirtildi.

ABD merkezl çevrim içi sinema ve dizi platformu Netflix, alanında dünyada lider olsa da son zamanlarda pek iyi günler geçirmiyor ve finansal sorunlar ile mücadele ediyor. Dev şirket, geçtiğimiz aylarda 10 yıl sonra ilk kez abone kaybettiğini duyurmuştu. Maddi problemler yaşayan platform, bazı projelerini de iptal etmek zorunda kalmıştı.

Yaşanan finansal sıkıntılar, şirket çalışanlarını da etkilemişti. Bizim de sizlerle paylaştığımız üzere Mayıs ayında 150 çalışanın bu nedenden dolayı işten çıkarıldığı duyurulmuştu. Şimdi gelen haberler ise bir kez daha bu tarz bir gelişmenin yaşandığını ortaya koydu.

Finansal sıkıntılar sebebiyle 300 kişi daha işten çıkarıldı

Dünya çapında milyonlarca abonesi bulunan platform, dün yaptığı açıklamalarla 300 civarında çalışanını daha işten çıkardığını duyurdu. Şirketin sözcüsü Bao Nguyen’in verdiği demeçte, işten çıkarılmanın birçok farklı ekibi kapsadığı belirtildi. Ayrıca, çalışanların çoğunun ABD’den olduğu; ancak uluslararası rollerde de işten çıkarılmaların yapıldığı açıklamalar arasında yer aldı.

Nguyen, yaptığı açıklamalarda, “Ne yazık ki yaklaşık 300 çalışanımızı işten çıkardık” ifadelerini kullanırken bu değişikliklerin gelir büyümesindeki yavaşlamadan kaynaklandığını ifade etti. Sözcü, Netflix’in bu tarz başka hamleler yapıp yapmayacağı ile ilgili yorum yapmaktan ise kaçındı. Şirketin ortak CEO’ları Reed Hastings ve Ted Sarandos ise çalışanlara gönderilen bir e-postada endişelerin farkında olduklarını, önümüzdeki zamanlarda ‘daha normal bir iş akışına’ dönmeyi planladıklarını aktardı.