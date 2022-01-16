Bu zamanlarda en güzel vakit film izleyerek geçiriliyor. Biz de bundan dolayı sizler için güzel bir aile gecesine uygun filmleri listeledik ve bir araya getirdik.

Dijital platformlarda yer alan içeriklerin çoğu yetişkinlere göre oluyor. Bu içeriklerin arasından izleyebileceğiz bir tanesini seçmek kolay ama, çocuklarınız için yapılmış içeriklerin sayısı daha kısıtlı kalabiliyor.

Koronavirüs vaka sayılarının artması nedeniyle dışarıda da ailecek aktivite gerçekleştirmek pek kolay olmyor. Bu yüzden de ebeveynler evde çocuklarını vakit geçirmeleri için bir şeylerle meşgul etmeye çalışıyor. Biz de bu süreçte zamanın en güzel film izleyerek geçtiğini düşündüğümüz için ailecek izlenebilecek birbirinden farklı Netflix çocuk filmlerini sizler için listeledik. Keyifli okumalar.

Netflix’de yer alan kaliteli çocuk filmleri:

Şirinler

Barbie Prenses Macerası

Her Şeye Evet

Dora ve Kayıp Altın Şehri

Grinch

Minyonlar

Charlie’nin Çikolata Fabrikası

Otel Transilvanya

Kung Fu Panda

Şrek

Ahtapottan Öğrendiklerim

Küçük mavi yaratıkların macerasını anlatan: Şirinler

Tür: Aile ve Çocuk, Komedi

Oyuncular: Neil Patrick Harris, Hank Azaria, Jayma Mays, Sofía Vergara

IMDb puanı: 5.4/10

Aramızda Şirinler’i duymayan yoktur ama 2011 yılında piyasaya sürülen bu film, Neil Patrick Harris’in komedisiyle birleşince ortaya eğlenceli sahnelerin çıktığını söylememiz gerekir.

Güzel bir aile gecesi için izlenecek filmlerin başında gelmesi gerektiğini düşündüğümüz için listeye Şirinler ile başlamak istedik.

Müzikal türündeki: Barbie Prenses Macerası

Tür: Müzikal

Oyuncular: Erica Lindbeck, America Young, Ritesh Rajan

IMDb puanı: 5.6/10

Özellikle kız çocuklarının ev sevdiği karakter olan Barbie’nin bu filmini çocuklarınızın çok seveceğini düşünüyoruz. Bu müzikal türündeki filmde yeni bir macerada yepyeni arkadaşlar edinen Barbie, kendisi olmanın ne kadar önemli ve kıymetli olduğunu anlatıyor.

Eğlence ve macera dolu bir gün için: Her Şeye Evet

Tür: Komedi, Drama

Oyuncular: Jennifer Garner, Edgar Ramirez, Jenna Ortega

IMDb puanı: 5.7/10

Her Şeye Evet filmi, genelde çocuklarına hayır diyen anne ve babanın bir günlüğüne onların her isteklerine evet demeye karar vermesini konu alıyor. Bu isteklerin bir limiti olmamasından dolayı en çılgın şeyleri bile isteyebilmeleri çocuklarınız tarafından oldukça heyecanla ve keyifle karşılanacağından eminiz.

Genç kaşifin ebeveynlerini aradığı: Dora ve Kayıp Altın Şehri

Tür: Aile ve Çocuk, Komedi

Oyuncular: Isabela Merced, Eugenio Derbez, Michael Pena

IMDb puanı: 6.1/10

Dora adında neşeli, genç bir kaşifin antik bir şehirde altın ararken kaybolan anne ve babasını kurtarmak için arkadaşlarıyla plan yapmasına şahit oluyoruz. Peki bu macerada onu neler bekliyor?

Huysuz bir canavarın sevgiyle tanışması: Grinch

Tür: Komedi, Fantastik

Oyuncular: Jim Carrey, Taylor Momsen, Jeffrey Tambor

IMDb puanı: 6.2/10

Bu filmde, Grinç adındaki karakterin Whoville kasabasındaki insanları noelden mahrum bırakmaya karar verir ancak sevimli, minik Cindy Lou ve ailesinden gördüğü sevecenlik onu bu kararından vazgeçirtebilir.

Sarı, minik ve tatlı kahramanların hikayesi: Minyonlar

Tür: Komedi

Oyuncular: Sandra Bullock, John Hamm, Michael Keaton, Allison Janney

IMDb puanı: 6.4/10

Minyonlar filmi 2015 yılında çıktığından beri çocukların favori karakteri ve filmi olmayı başarabildi. Biz de bu yüzden Minyonlar’ın çocuklarınızla birlikte izleyebileceğiniz filmlere güzel örnek olacağını düşündük.

Çılgın Hırsız filminin sarı minyonlarının kötü kahramanlara tapma geçmişlerini bahsetmesini konu alıyor.

Klasikleşmiş bir fantastik komedi: Charlie’nin Çikolata Fabrikası

Tür: Aile ve Çocuk, Komedi

Oyuncular: Johnny Depp, Freddie Highmore, David Kelly, Noah Taylor

IMDb puanı: 6.6/10

Kadrosunda Johnny Depp’in de bulunduğu bu film bir zamanların çok konuşulanları arasındaydı. Willy Wonka karakterinin bir şeker fabrikası vardır ve şekerlemelerinin sırrını beş şanslı çocuğa anlatmasını ele alıyor.

2005 senesinde piyasaya sürülen Charlie’nin Çikolata Fabrikasını izlerken biraz ağzınız sulanabilir uyarmadı demeyin.

Seri filmlerini sevenler için: Otel Transilvanya

Tür: Komedi

Oyuncular: Adam Sandler, Andy Samberg, Selena Gomez, Kevin James

IMDb puanı: 7.1/10

Bir seri filmi olan Otel Transilvanyanın ilk filmi 2012 yılında izleyicisiyle buluştu. Bu tarihten sonra hem çocuklar hem de ebeveynler tarafından büyük ilgi gördü.

Konusu ve karakterleri sayesinde seyircilerini memnun eden bu filmin konusu; Otel Transilvanya’nın sahibinin sevmediği birisinin kızına ilgi duymasından hoşnutsuz olmasıdır. Bu hoşnutsuzluktan dolayı da hem otel sahibi hem de aşırı korumacı bir baba rolünü üstlenir.

Tatlı bir pandanın vadisini korumak istemesini anlatan: Kung Fu Panda

Tür: Aksiyon, Komedi

Oyuncular: Jack Black, Dustin Hoffman, Angelina Jolie, Seth Rogen

IMDb puanı: 7.6/10

Huzur Vadisinin tehlike altında kalmasının sonucunda tembel panda Po’nun vadiyi kurtarabilecek tek kişi olmasını fark etmesiyle başlar. Tatlı pandamız vadiyi kurtarabilmek için kung fu antremanlarına başlar.

Yeşil devin prensesi kurtarmak için planlar yapması: Şrek

Tür: Aile, Komedi

Oyuncular: Mike Myres, Eddie Murphy, Cameron Diaz, John Lithgow

IMDb puanı: 7.9/10

Sevimli dev Şrek’in bir prensesi ağzından alevler çıkaran ejderhadan kurtarmak için komik bir eşekle işbirliği yapmasını anlatır. Bu yeşil devin ve eşeğin arkadaşlık kurmasına da tanık olacağız gibi duruyor.

Her sahnesi bilgiyle dolu olan: Ahtapottan Öğrendiklerim

Tür: Belgesel

Oyuncular: Pippa Ehrlich, James Reed

IMDb puanı: 8.1/10

Çocuklar için çizgi-filmlerden sonra en keyifle izlenen türden biri olan belgeseller hem izlerken eğlenmelerine hem de yeni bilgiler öğrenmelerine yardımcı oluyor. Ahtapottan Öğrendiklerim belgesel filmi bunun için güzel bir örnek.

Güney Afrika’da yosun ormanında yaşayan bir ahtapotla bir yönetmenin sıradışı arkadaşlık kurmasına tanıklık ediyoruz. Aynı zamanda yönetmenin, bu hayvandan onun dünyasıyla ilgili çok şey öğrenmesini de anlatıyor.

Güzel bir aile gecesinde çocuklarınızla birlikte izleyebileceğiniz birbirinden farklı ve eğlenceli olduğunu düşündüğümüz filmleri sizler için bir araya getirip listeledik. Bazıları bilinen ama unutulan çocuk filmleri olduğu için hatırlatmak istedik. Biz yazarken keyif aldık umarız ki siz de okurken keyif alırsınız. Bu ve bunun gibi içerikleri seviyorsanız Webtekno’yu takipte kalınız.