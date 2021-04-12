Netflix, 27 Nisan'da yayınlayacağı Türk dizisi Fatma'nın fragmanını yayınladı. Yayınlanan fragman, Burcu Biricik'in canlandırdığı Fatma isimli bir karakterin hayatına odaklanıyor. Dizide sıradan bir temizlikçi olan Fatma, başına gelen olaylardan sonra bir seri katile dönüşecek.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix'in nisan ayında yayınlayacağı içeriklerden bir tanesi, bir Türk dizisi olan Fatma'ydı. Diziye ismini veren Fatma isimli bir kadının hikayesine odaklanan dizinin 27 Nisan'da yayınlanacağını daha önce aktarmıştık. Şimdiyse Netflix Türkiye'den Fatma ile ilgili yeni bir hamle geldi. Platform, yaklaşan dizinin fragmanını yayınladı.

Son yılların giderek yıldızlaşan oyuncularından Burcu Biricik'in başrol olduğu Fatma, hayatını temizlikçi olarak sürdürmekte olan bir kadının hayatını anlatıyor. Cezaevinden kaçan eşi Zafer'in bir anda ortadan kaybolması üzerine kocasının peşine düşen Fatma, kendisinin bile beklemediği bir cinayeti işlemek zorunda kalır. Kocasının bağlantılarının bu durumu öğrenmesi üzerine hayatı tamamen değişen Fatma, hayatta kalmak için öldürmeye devam etmek zorunda kalır.

Yapımcılığını Başak Abacıgil Sözeri'nin üstlendiği Fatma, Burcu Biricik'in yanı sıra Çağdaş Onur Öztürk, Olgun Toker, Deniz Hamzaoğlu, Uğur Yücel, Hazal Türesan, Mehmet Yılmaz Ak ve Gülçin Kültür Şahin gibi oyuncuların da yer aldığı bir yapım olarak karşımıza çıkacak. Fatma'nın bir mini dizi olarak planlanmış oluşu dizinin tek sezondan ibaret olabileceğini düşündürse de aksi bir durumun

27 Nisan'da yayınlanacak Fatma ile ilgili bilinen şeyler şu an için fazlasıyla sınırlı. Ancak birkaç hafta içerisinde dizinin neler sunacağı, tüm detaylarıyla açığa çıkmış olacak. Dizinin fragmanını hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

İşte Fatma için hazırlanan fragman