Netflix'in başrolünde Chris Hemsworth'ün yer aldığı ve izleyicilerden tam not alan aksiyon filmi Extraction'a bir devam çekeceği öğrenildi. İkinci film ilk filmin bittiği noktadan başlayacak.

İnternet yayıncılığının önde gelen markası Netflix, 2020 yılında başrolünde Chris Hemsworth'ün yer aldığı yapım Extraction ile büyük beğeni kazanmıştı. Özellikle aksiyon sahneleriyle adrenaline doyuran yapım uzun süre konuşulmuştu.

Netflix, sanal etkinliği TUDUM'da Extraction 2'nin duyurusunu yaptı. Filmin başrolünde yer alan Hemsworth, duyuruda "Tyler Rake (filmdeki karakteri) hayatta ve iyi ve bir sonraki göreve hazır." ifadelerini kullandı.

Aksiyon kaldığı yerden devam ediyor

İlk filmin sonunda Tyler Rake karakterine veda ettiğimizi düşünenlerin sayısı hiç de az değildi. Yeni fragmanda ise Rake'in kesinlikle hayatta olduğunu görüyoruz ancak ne kadar sağlıklı olduğu konusu tartışmaya açık. Yaralarına ve yorgunluğuna rağmen oldukça yüksekten suya atlayan karakter bir şekilde tekrar yüzeye çıkmayı başarıyor.

Netflix'in açıkladığı rakamlara göre geçtiğimiz yıl Extraction, vizyona girdiğinin ilk dört haftasında 90 milyon hanede izlenmiş ve o dönemde yayınlanan bir başka popüler yapım Tiger King'i açık farkla geride bırakmıştı. Filmin elde ettiği başarıdan dolayı Netflix, yapım vizyona girdikten 1 ay sonra devam filmi çekileceğini açıklamıştı. Extraction 2'nin çekimleri bu ay Çekya'da başladı.

Extraction, Avengers: Endgame filminin de dublör koordinatörü olan Sam Hargrave'in ilk filmi olmuştu. Filmin senaryosunda Hargrave'e Avengers: Endgame'in yönetmenlerinden Joe Russo eşlik etti. Russo kardeşlerin diğeri olan Anthony ise Extraction'ın yapımcıları arasında yer almıştı. Hemsworth de Marvel Sinematik Evreni'nde Thor karakteriyle biliniyor.

Extraction şu anda Netflix'ten izlenebiliyor. Duyuruya rağmen platform henüz devam filmi için bir vizyon tarihi vermedi. Netflix'in yayınladığı kısa duyuru videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.