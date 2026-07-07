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Netflix Kullanıcıları Dizileri İkinci Sezondan Sonra İzlemeyi Bırakıyor: İzlenme Sayılarında Devasa Düşüş Var!

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Bloomberg tarafından yayımlanan bir rapor, Netflix dizilerinin izlenme sayılarının 2. sezondan sonra inanılmaz düşüş gösterdiğini ortaya koydu.

Netflix Kullanıcıları Dizileri İkinci Sezondan Sonra İzlemeyi Bırakıyor: İzlenme Sayılarında Devasa Düşüş Var!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Yüz milyonlarca aboneye sahip Netflix, dünyanın en popüler sinema ve dizi platformu konumunda. Şirketin piyasaya sürdüğü diziler de bu yüzden büyük ilgi görüyor. Platformun, özellikle bir sezonu tekte yayınlayan ve üst üste izlemenizi sağlayan “binge watching” ismi verilen sistemiyle öne çıktığını söyleyebiliriz. Peki bu sistem ne kadar iyi?

Bloomberg tarafından Netflix hakkında çok ilginç veriler sunan bir rapor yayımlandı. Raporda, Netflix kullanıcılarının dizileri ilk sezondan sonra bıraktığı görüldü. Verilerle birlikte de desteklenen bu durum, çoğu popüler dizide yaşandı.

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Netflix Kullanıcıları Dizileri İkinci Sezondan Sonra İzlemeyi Bırakıyor: İzlenme Sayılarında Devasa Düşüş Var!
netflixic

İkinci sezonlarda %70’lere varan izleyici kaybı yaşanıyor

netflixic

Örneğin anime uyarlaması olan One Piece’in ilk sezonu inanılmaz ilgi görmüştü. Verilere göre yakın zamanda çıkan ikinci sezon ise %30’a yakın kayıp yaşadı. İlk sezon izlenme sayıları 60 milyona yakınken ikinci sezon 40 milyonun altında kaldı.

Diğer dizilerde de bu mevcut. İlk sezonu çok beğeni toplayan Beef, ikinci sezonunda %70’e varan devasa bir düşüş yaşadı. Öte yandan 2024’te en çok izlenen Netflix yapımlarından biri olan Avatar: The Last Airbender’ın ikinci sezonu daha ilk haftasında %60 düşüş yaşadı. The Nigth Agent dizisi 2. sezonunda %50, üçüncü sezonunda ise ek %35 düşüşle karşı karşıya kaldı.

Bu durum Netflix dizileri tarihi boyunca yaşanan bir durum. İstisnalar dışında çoğu dizinin ilk sezonu büyük ilgi görüyor, sonrasında ilgi kayboluyor. Tabii ki Stranger Things gibi inanılmaz büyük dizilerde durum farklı. Ancak onlar gibiler dışında çoğu dizi bu düşüşü yaşıyor. Bunun firma için büyük bir endişe olduğu da konuya yakın kaynaklar tarafından belirtilmiş.

Peki bunun nedeni ne? İzlenmedeki düşüşün arkasında birçok neden olabilir. Uzun yıllar boyunca yeni sezonu beklemek, ikinci sezonlarda kalitenin düşmesi, yeterli pazarlama olmaması gibi nedenler olabilir. Ayrıca Netflix’in tek seferde tüm sezonu yayımlama stratejisinin de etkisi olabileceği düşünülüyor. Hafta hafta bölüm bekletmek sezonsal açıdan ilgiyi taze tutarak izlenme sayılarını yukarıya çekebilir. Mini dizilerde tekte yayımlamak mantıklı olsa da sürekli merak ettirerek her hafta bölüm çıkarmanın etkisi daha fazla olacaktır.

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