Netflix’te yayınlanan ve son sezonuyla bitmesi beklenen Lucifer dizisinin sevilen başrol oyuncusu Tom Ellis, 6. sezon ile izleyicilerin karşısına çıkacak. Bugün, anlaşmanın sağlandığı açıklandı.

Yayınlanmaya başladığı ilk günden beri izleyicilerin beğenerek takip ettiği Lucifer dizisinin başrolünde yer alan Tom Ellis ve Netflix arasında yapılan sözleşme yenilendi. İlk olarak FOX tarafından yayınlanan Lucifer dizisi, 3 sezon yayınlandıktan sonra kanal tarafından kaldırılmıştı.

Dizinin potansiyelinin ve izleyici kitlesinin sevgisinin farkında olan Netflix ise dizinin tüm haklarını satın alarak dizinin iki sezon daha çekilmesini sağlamıştı. Anlaşılan o ki dizinin bu kadar talep görmesi Netflix’i bir sonraki sezon için de harekete geçirdi.

Lucifer geri dönüyor:

Aslında her şey 2020 yılının başlarında Warner Bros. ile Netflix arasında gerçekleşen bir görüşme esnasında ortaya çıktı çünkü iki yayın devi, diziyi uzatma kararı alıp oyunculara birkaç hafta içinde yeni sözleşmelerini imzalatmışlardı. İddialara göre sözleşmedeki bazı detaylar Ellis’in aklında soru işaretleri oluşturmuştu fakat her şeye rağmen iki taraf anlaştı, sözleşme yenilendi. Dizinin yeni sezonunu bekleyenlerse böylece hayal kırıklığına uğramadı.

Tüm bu 6. sezon haberlerinin yanında aslında dizinin 5. sezonu da henüz Netflix tarafından yayınlanmadı. Her ne kadar 5. sezona yönelik tanıtım videoları ve fragmanlar veda edercesine dramatik bir hâlde karşımıza çıksa da artık biliyoruz ki Lucifer dizisi en az bir sezon ile daha karşımıza çıkacak.

Bakalım yeni sezonda Lucifer’in yıldızı Tom Ellis karşımıza hangi sürprizlerle çıkacak? Lucifer dizisini takip ediyorsanız dizi hakkındaki görüşlerinizi yorumlar hakkında kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın.