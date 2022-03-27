Oldukça sağlam bir oyuncu kadrosuyla ve ilgi çekici bir hikayeyle izleyicilerin karşısına çıkacak olan Uysallar dizisi, çıkışına 4 gün kala gerçekleştirilen özel gösterimle bekleyenlerini karşıladı. Bizim de katıldığımız bu özel gösterimin detaylarına gelin birlikte bakalım.

Ülkemizdeki dizi sektörü kimilerine göre tekdüze ilerlerken kimilerine göre ortaya çıkan farklı yapımlarla gelişimini ortaya koyuyor. Televizyon dizilerinde şu an için çeşit gördüğümüzü pek söyleyemeyecek olsak da farklı çeşitlerin hiç denenmediğini söylemek yanlış olur. Zira bu gibi mecralarda çoğu zaman seyircinin beğenisine göre hareket edilir.

Fakat bazı zamanlarda yapımcılar bu alışılmışlık durumunun dışına çıkarak karşımıza farklı tatlarda yapımlar sunabiliyor. Yakın zamanda gösterime girecek bir Netflix yapımı olan Uysallar dizisi tam olarak bu motivasyonla oluşturulmuş bir dizi gibi görünüyor. Söz konusu dizinin özel gösterimi, çıkışına dört gün kala Atlas Sineması'nda gerçekleştirildi ve biz de katıldık. Şimdi gelin diziden neler bekleyebileceğinize birlikte bakalım.

İlk bölümü oyuncularla birlikte izledik [Spoiler yok]

Dizinin özel gösterimine Netflix ekibi, davetliler, İKSV yetkilileri ve oyuncular katıldı. Fragmanda bolca gördüğümüz bar ortamıyla davetlileri karşılayan ekip, ardından ilk bölümün gösterilmesi üzere davetlileri sinema salonuna aldı.

İlk bölüme yönelik konuşmak gerekirse, dizinin tüm hikâyeye baştan başlamadığını görüyoruz. Bunun yerine olayların ortasından giriş yapıyor, aslında mimar olan fakat punk bir karaktere dönüşmeye başlayan baş karakterimiz Oktay Uysal’la birlikte olayları çözüyoruz. Daha ilk bölümden seçilen oyuncuların birbirleriyle olan uyumları dikkat çekiyor. Üstelik diziyi izlerken küçük bir Fight Club havası da almadık değil.

Genel olarak konuşmak gerekirse sizlere “ben en son ne zaman mutlu oldum?” dedirtecek bir dizi olmayı hedefliyor Uysallar. Gerek oyuncu kadrosuyla gerekse de hikâye anlatımıyla sadece ilk bölüme bakarak bile bu konuda umut vadettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Toplumun getirdiği zincirleri kıran bolca karakter göreceğimiz bu yapımı 30 Mart tarihinde Netflix’te göreceğiz.

Dizi hakkında gelen ilk görüşler:

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Uysallar’ın konusu ne?

Uysallar, 2020 yılında çarpık kentsel dönüşümlü İstanbul’un keşfedilmemiş sokaklarında ve yükselmeye devam eden plaza, rezidanslarında geçen, üst orta sınıf mimar Oktay Uysal’ın ve onun geniş sayılabilecek ailesinin kim olduğunu sorgulama ve uyanış hikâyesidir. Uysal ailesi ideal bir aile gibi gözükebilir, ancak her birinin birbirinden gizlediği ikili hayatları vardır.

Aile üyeleri birbirlerinden habersiz, hayal ettikleri hayatları yaşarken, onların trajik, komik ve karanlık yanlarıyla tanışırız. Uysallar, arka planda İstanbul’un tanımlanamayan şehir görselliğinde izleyiciye alternatif bir aile hikayesi sunarken aynı zamanda “Ben en son ne zaman mutluydum?” diye sordurtacaktır.

Söylediğimiz gibi, bariz farklar olsa da diziden temelde bir Fight Club havası aldık. Bölümlerin kalanını daha görmemiş olsak da bizi bu yönde düşündüren şey ana karakterin gelişimi oldu. Sizlerin dizi hakkındaki düşünceleri neler? Yorumlar kısmında diziden beklentilerinizi paylaşabilirsiniz.