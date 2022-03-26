Sevilen seri James Bond'dan uyarlanan bir yarışma programı için çalışmalara başladı. Amazon Prime Video'da yayımlanacak olan yarışmada kazanan, 1 milyon euroluk büyük ödülün sahibi olacak.

Beyaz perde yolculuğuna 1954 yılında başlayan ve o zamandan beri başrolünde Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan ve son olarak Daniel Craig gibi ünlü oyuncuları izlediğimiz James Bond, en sevilen film serilerinin başında geliyor. Son çıkan Bond filmi “No Time to Die”da Craig’in 007 yolculuğunun sonuna gelmesiyle yeni Bond için arama çalışmalarına başlanmış; karakter için Idris Elba gibi oyuncuların isimleri geçmişti.

Şimdiyse Amazon Prime Video, dünya çapında gerçekleşecek olan Bond tarzı bir reality show yarışması için yeşil ışık yaktı. Yapımcılığını MGM Television, 72 Films ve Bond yapımcıları Barbara Broccoli ile Michael G. Wilson’ın üstleneceği 8 bölümlük programdan ilk detaylar da paylaşıldı.

Yarışma, filmlerin çekildiği tarihi mekanlarda çekilecek

Kaynaklardan gelen bilgilere göre Amazon’un yaklaşık olarak dört yıldır üzerinde çalışmakta olduğu “007’s Road to a Million” (007’nin Milyona Giden Yolu) isimli yarışmaya katılanlar, 1 milyon euroluk ödülü kazanmak için küresel bir macerada yarışacak. Bununla birlikte prodüksiyonunun bu yıl başlayacağı bildirilen yarışmanın, önemli Bond filmlerinde yer alan birçok tarihi mekanda gerçekleştirileceği ve sinematik formatta çekilen bir “zeka-dayanıklılık” testi olacağı ifade edildi.

İki kişilik ekipler halinde yarışan yarışmacılar, atlatmak zorunda olduğu fiziksel zorluklara ek olarak, yarışmanın bir sonraki aşamasına geçmek için dünyanın dört bir yanından gelen soruları da yanıtlamak zorunda olacak.

Bond yarışması fikrinin üç yıldır aklında olduğunu ifade eden 72 Films’in CEO’su David Glover, "Dan Grabiner ve U.K. Originals ekibi bunu tamamen başka bir düzeye taşıdı. Michael Wilson ve Barbara Broccoli ile Bond serisiyle çalışmak bir ayrıcalık ve bir rüyanın gerçekleşmesi.” şeklinde kaydetti. Yarışmaya başvurular ise hala devam ediyor.

Yarışmada İstanbul'u da görebiliriz

Serinin hayranlarının da bileceği üzere, Skyfall filminde James Bond'un yolu İstanbul'a da düşmüş; Kapalı Çarşı hareketli bir kovalamaca sahnesine şahit olmuştu. Yarışmada bazı sahnelerin filmlerdeki tarihi mekanlarda çekileceğini düşündüğümüzde bu, İstanbul'u da yarışmada görme ihtimalimiz olabileceği anlamına geliyor.