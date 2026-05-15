Netflix'e Yapay Zekâ ile Üretilmiş Kısa Film ve Animasyonlar Geliyor

Açılan ilanlar ve LinkedIn profillerinden keşfedildiği üzere Netflix yakında platforma yapay zekâ ile üretilmiş kısa film ve animasyonlar ekleyecek.

Netflix, kullanıcıların platformda daha fazla vakit geçirmesini sağlamak amacıyla yıllardır algoritmik yapay zekâyı kullanıyordu ancak şirket şimdi doğrudan içerik üretimine odaklanan yeni bir aşamaya geçiyor.

Şirket, üretken yapay zekâ kullanarak animasyon kısa filmler ve özel içerikler üretmek üzere "INKubator" adında yeni bir dâhili stüdyo kurdu.

Direksiyonun başında tanıdık bir isim var

LinkedIn profillerinden elde edilen verilere göre INKubator, geçtiğimiz Mart ayında sessiz sedasız faaliyete geçti.

Stüdyonun başında, daha önce DreamWorks Animation, MRC Studios ve A24 Films gibi dev yapımlarda strateji ve operasyon rolleri üstlenmiş olan Serrena Iyer bulunuyor. Iyer’in kariyer geçmişi, bu projenin geçici bir deneyden ziyade, Netflix’in uzun vadeli ve ciddi bir içerik stratejisi olduğunu kanıtlar nitelikte.

Sadece animasyonla sınırlı kalmayacak

INKubator, Netflix’in yapay zekâ odaklı ilk yatırımı da değil. Şirket, bu yılın başlarında aktör Ben Affleck tarafından kurulan ve post-prodüksiyon süreçlerinde yapay zekâ kullanımına odaklanan InterPositive adlı girişimi de bünyesine katmıştı. Mevcut durumda INKubator daha çok deneysel animasyonlar ve kısa formattaki içeriklere odaklansa da iş ilanlarındaki detaylar gelecekte uzun metrajlı yapımların da gündeme gelebileceğine işaret ediyor.

Netflix’in mobil uygulamasında kısa süre önce kullanıma sunduğu TikTok benzeri dikey video akışı olan "Clips", bu yapay zekâ içeriklerinin en çok kullanılacağı alan olabilir. Ayrıca şirketin çocuklar için geliştirdiği "Netflix Playground" uygulaması, üretken yapay zekâ sayesinde çok daha hızlı ve maliyeti düşük içerik üretimiyle rakiplerine karşı avantaj sağlayabilir. İster sevin ister sevmeyin, Netflix yapay zekâ ile üretilen içeriklere hayatımızda daha fazla yer vermeye kararlı gibi görünüyor.