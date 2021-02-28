Netflix’in yeni özelliği “Sizin İçin İndirilenler” Android platformunda aktif edildi. Bu özellik sayesinde Netflix artık kişilerin izleme geçmişine göre önerileri otomatik olarak indirecek.

Üç yıl önce akıllı indirme özelliğini aktif eden Netflix, en sevdiğiniz dizinin bir sonraki bölümünü size sormadan akıllı telefonunuza indirerek her zaman platforma ulaşmanızı sağlıyordu. Böylelikle diziyi indirmeyi unutmuş olsanız bile bir sonraki bölüm cebinizde hazır oluyor, istediğiniz zaman istediğiniz yerde izleyebiliyordunuz.

Netflix’in yeni özelliği “Sizin İçin İndirilenler” sayesinde izleme geçmişinize göre tavsiye edilen dizi veya filmleri otomatik olarak mobil cihazınıza indiriyor. Sıkça seyahat eden biriyseniz elinizin altında sürekli olarak hazır bir film ya da dizi olacak. Böylelikle seyahat aralarında ya da bir otele gittiğinizde keyifle Netflix platformunu kullanabileceksiniz.

Kontrol ve kota sizin elinizde:

Cihazınıza ne kadar film ve dizi indirileceğine siz karar veriyorsunuz. Bu oldukça önemli bir özellik, telefonunuzun hem alanı hem de mobil veri kullanacağı zaman ne kadar tüketim yapacağı konusunda kontrole sahipsiniz. Akıllı telefonunuz ya da tabletinizde alan sınırı konusunda sorununuz yoksa Wi-Fi bulduğunuz bir alanda kota sınırlamasını yükselterek dilediğiniz kadar içerik indirebilirsiniz.

Mobil veri konusunda da “kota” problemi yaşıyorsanız feragat edeceğiniz mobil kotanıza göre yine içerik indirmesi yapabilirsiniz. Elbette Netflix’in bu özelliği örneğin korku seviyorsanız; “İzlemediğiniz korku türündeki filmleri ya da dizileri bir anda akıllı cihazınızda bulmanıza” neden olacak. Her yapımın mükemmel olmadığını da unutmamak gerekli. Sık seyahat eden ve Netflix’de yer alan hemen her şeyi izlerim diyenler için muazzam bir özellik. Seçici biriyseniz bu özellik sizin için çok işlevli olmayabilir.

Siz bu özelliği kullanmayı düşünüyor musunuz? Yorumlarda lütfen bizimle paylaşın.