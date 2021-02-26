Netflix, Çeşitliliği Artırmak İçin 100 Milyon Dolar Ayırdı

Popüler çevrimiçi yayın platformu Netflix, yapımlarındaki ve sahne arkasındaki çeşitliliği artırmak için 100 milyon dolarlık bir fon ayırdı. Şirketin yeni fon kararı, şirket talebi üzerine gerçekleştirilen bir araştırmayla verildi.

Günümüzün en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, ocak ayında kendi içindeki çeşitliliğe dair bir rapor hazırlamış ve paylaşmıştı. Şirketin bu raporu yalnızca Netflix çalışanlarına odaklanırken bugün çok daha kapsamlı bir rapor daha paylaşıldı. Şirket, bugünkü raporla birlikte çeşitliliği artırmaya yönelik yeni bir fonunu da duyurdu.

Dev şirketin bugün yayınladığı rapor yalnızca kendi çalışanlarını değil, film ve dizilerde gördüğümüz aktörleri, yapımcıları, yazarlara ve yönetmenleri de içine katıyor. Netflix'in talebi üzerine USC Annenberg Inclusion Initiative tarafından gerçekleştirilen araştırma sonucunda ortaya çıkan rapor, şirketin hâlâ bazı noktalarda daha fazla ilerleme yapmaya gerek duyduğunu ortaya koydu.

Netflix, rapordan yola çıkarak yeni bir fon başlattı:

Bu bağlantıya tıklayarak ulaşabileceğiniz rapora göre Netflix, yapımlarında LGBTQ ve engeli olan karakterlere nadiren yer veriyor. Bu sonuçtan yola çıkan şirket, bugün "Fund for Creative Equity (Yaratıcı Eşitlik Fonu)" isimli yeni bir fon duyurdu.

Şirketin duyurduğu yeni fon, beş yıllık süreç içinde 100 milyon dolarlık bir yatırıma işaret ediyor. Şirket, Ted Sarandos'un sözlerine göre açıklarını kapatmak için "TV ve film endüstrilerinde yeterince temsil edilmeyen toplulukları başarı için hazırlayan güçlü bir geçmişe sahip" dış kuruluşlarla çalışacak. Bununla birlikte fonun amaçlarından birisi "küresel olarak gelecek vadeden yetenekleri belirmeye, eğitmeye ve işe yerleştirmeye yardımcı olacak Netflix programları" oluşturmak olacak.

Bugün paylaşılan raporda Netflix'in ekranda ve kamera arkasındaki kadınlar, siyahi oyuncular ve oluşturucular ve başrolde ve oyuncu kadrosundaki siyahi kadınlar için kapsayıcılık yolunda ilerleme kaydettiği belirtildi. Araştırma, Netflix filmleri ve dizilerinin 19 metrikte 2018'den 2019'a önemli ölçüde gelişme yaşadığını da gösterdi.