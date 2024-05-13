Milyonlarca insan her gün, New York sokaklarında yürüyor ancak ayaklarının altındaki devasa yer altı ağından habersiz. Aslında bu sokakların altında birbirine bağlı birçok sistem var ve hepsi hayati derecede önemli.

Kanalizasyonlar, metrolar, su hatları ve doğal gaz sistemleri yer altı dünyasının yalnızca bir kısmı. Bu sistemler olmadan 1 gün geçirebilmek ise oldukça zorlu.

Peki New York’un kaldırım taşlarının altında tam olarak nasıl bir gizem var?

Şehrin altındaki geniş altyapının en derin insan yapımı unsuru, su tünellerdir.

Bu tüneller, her gün yaklaşık 981 milyon galon suyu şehrin farklı bölgelerine iletir. Yine yer çekimi kuvveti bu suyu, tüneller boyunca hareket ettirir ve sabit akıştan gelen basınç, suyu yüzeyin 60 metre altındaki kanallara gönderir.

Yani şehirde yaklaşık 11.265 kilometre uzunluğunda şu şebekesi vardır ve büyük oranda her caddenin altından geçer.

Ayrıca New York sokaklarının yaklaşık 30 metre aşağısında 7000 metrelik kanalizasyon hattı bulunur. Bu kanalizasyonların yaklaşık %60’ı kombine kanalizasyonlardır. Yani bu sistem, boruların hem fırtınayı hem de atık suyu doğrudan atık su arıtma tesislerine taşıdığı anlamına gelir.

Söz konusu gizli altyapılar olduğunda dikkati çeken bir diğer sistem, metrodur.

New York şehrinin metrosu, 2000 ray hattı ve 724.204 kilometre uzunluğunda elektrikli yer altı hattına sahiptir. Ancak yer seviyesinden yaklaşık 50 metre aşağıda bulunan en derin istasyon, hem kanalizasyona hem de su şebekesinde yakın olduğundan onu alacağı olası hasarlara karşı savunmasız bir hâle getirir.

Bu durum da su basmalarını ve onarım süresi boyunca tren seferlerinin durmasını beraberinde getirir.

Aynı zamanda bu şehrin yer altında 10.142.085 kilometre doğal gaz borusu bulunur.

Genellikle 10 metreden daha az bir derinliğe gömülü olan doğal gaz boruları, ölçüm istasyonlarından birine gider ve buradan 400.000 servis borusu aracılığıyla üretim istasyonuna iletilir. Böylece evlere ve iş yerlerine doğal gaz dağıtımları gerçekleşir.

Yine New York, dünyanın en büyük ve en eski buhar sistemine ev sahipliği yapan bir şehirdir. Şehrin Finans Bölgesi’ndeki buhar üretim tesisinden Yukarı Batı Yakası’ndaki 96. Cadde’ye ve Yukarı Doğu Yakası’ndaki 89. Cadde’ye kadar yer altından geçen oldukça uzun kilometrelerde buhar boruları vardır.

Özetle New York’un yer altı hattı, tahmin ettiğimizden çok daha karmaşık bir sisteme sahiptir ve şehre birçok olanak sağlar.

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