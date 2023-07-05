Bazı filmlere ve oyunculara saygı duyulması gerektiğini düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. AFI Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü alan ilk Avustralyalı oyuncu Nicole Kidman, aynı zamanda iki Emmy ve altı Golden Globe sahipliği ile bazılarımıza “Nicole Kidman varsa izlenir” dedirtiyor. Biz de IMDb puanlarına göre Kidman'ın en iyi filmlerinden bir derleme hazırladık.

Kasım 2023’te çıkacak olan A Family Affair isimli Romantik Komedi filminde Zac Efron ile başrolleri paylaşan Nicole Kidman, geçmişten günümüze birçok ikonik filmde yer aldı. Hatta bazı filmlerin “ikonik” olmasının altındaki isim Nicole Kidman oldu diyebiliriz.

Gerek başarılı oyunculuklarıyla, gerek görsel kullanımlarıyla ayrı yerlere sahip bazı filmler vardır. Bu yazıda, IMDb puanlarına göre Nicole Kidman’ın yer aldığı "o" en iyi filmleri derledik.

Nicole Kidman'ın en iyi filmleri:

The Killing of a Sacred Deer (Kutsal Geyiğin Ölümü) 7.0

The Northman (Kuzeyli) 7.0

The Railway Man (Geçmişin İzleri) 7.1

Cold Mountain (Soğuk Dağ) 7.2

Eyes Wide Shut (Gözleri Tamamen Kapalı) 7.5

The Hours (Saatler) 7.5

Moulin Rouge! (Kırmızı Değirmen) 7.6

The Others (Diğerleri) 7.6

Dogville 8.0

Lion 8.0

Cannes Film Festivali’nde En İyi Senaryo Ödülü’nü almaya layık görülen bir intikam planı: The Killing of a Sacred Deer:

Yayın: 17 Kasım 2017

Tür: Dram, Korku, Gizem

Yönetmen: Yorgos Lanthimos

Oyuncular: Nicole Kidman, Colin Farrell, Barry Keoghan

IMDb puanı: 7,0

Euripides’in trajedisine dair göndermelere yer verilen The Killing of a Sacred Deer, aslında bazılarına göre intikam hırsının altında yatan adalet arayışını anlatıyor. Kalp ameliyatı sırasında babasını kaybeden Martin, adaleti sağlamak adına babasının kardiyoloğu Steven Murphy’den intikam almalıdır. En kötüsü ise Martin’in intikam planının sadece Steven’a değil, eşi Anna (Nicole Kidman) ve iki çocuğuna da zarar verecek oluşudur.

Viking Devrinde geçen aksiyon dolu savaşlar ve bir taht entrikası: The Northman:

Yayın: 22 Nisan 2022

Tür: Aksiyon, Macera, Dram

Yönetmen: Yorgos Lanthimos

Oyuncular: Nicole Kidman, Alexander Skarsgård, Anya Taylor-Joy

IMDb puanı: 7,0

Babası Kral Aurvandil’in ve kaçırılan annesi Queen Gudrún (Nicole Kidman)’ın intikamını almak için yemin eden Prens Amleth, yaşadıklarının sebebi olan amcasına büyük bir öfke beslemektedir. The Northman filminde intikamın ne kadar soğuk olabileceği sadece hikâyeyle değil, İskandinav atmosferinin pervasızlığı ile de anlatılmakta.

Yaşanmış olaylara dayanan travmatik esaret: The Railway Man:

Yayın: 26 Aralık 2013

Tür: Biyografi, Dram, Romantik

Yönetmen: Jonathan Teplitzky

Oyuncular: Nicole Kidman, Colin Firth, Stellan Skarsgård

IMDb puanı: 7.1

Eric Lomax’ın otobiyografik romanından uyarlanan yaşanmış bir hikâye. The Railway Man, 2. Dünya Savaşı sırasında Tayland’da Japonlar tarafından esir kampında tutulan Eric Lomax'in savaş sonrası yaşadığı travmayla mücadelesini, eşiyle yaşadığı sorunları ve kendisine işkence eden adamla hesaplaşmasını anlatıyor.

Jack White’ın besteleri eşliğinde büyülü bir romantizm: Cold Mountain:

Yayın: 13 Şubat 2004

Tür: Macera, Dram, Romantik

Yönetmen: Anthony Minghella

Oyuncular: Nicole Kidman, Jude Law, Natalie Portman

IMDb puanı: 7.2

Amerikan İç Savaşına katılmak için uzaklara giden Inman, İç Savaş bittikten sonra tekrardan sevdiği kadın Ada Monroe’ya ulaşmak için çetrefilli yollardan geçmek zorundadır. Başrollerinde Nicole Kidman ve Jude Law isimlerinin bulunduğu Cold Mountain, Jack White’ın dokunaklı besteleri eşliğinde alışılagelmiş aşk filmlerinden çok daha masalsı bir romantizmi yansıtıyor.

Guinness Rekorlar Kitabı’na giren film: Eyes Wide Shut:

Yayın: 16 Temmuz 1999

Tür: Dram, Gizem, Gerilim

Yönetmen: Stanley Kubrick

Oyuncular: Nicole Kidman, Tom Cruise, Todd Field

IMDb puanı: 7.5

Eşinin ihanetinden sonra çeşitli yollarla avunmaya çalışan Bill Harford, kendini gizli bir okültün içinde bulur. Rüya psikolojisini okült etkisi ile birleştiren Kubrick, spekülasyona sebep olan detaylarıyla filme olukça gizemli bir hava katmış diyebiliriz. On beş aydan fazla süren çekimleri sayesinde rekorlar kitabına giren Eyes Wide Shut, Stanley Kubrick’in yönetmen koltuğuna oturduğu bir Erotik Drama filmi.

Birbirinden farklı üç kadının yaşam ve ölüm arasındaki dramı: The Hours:

Yayın: 14 Mart 2003

Tür: Dram, Romantik

Yönetmen: Stephen Daldry

Oyuncular: Nicole Kidman, Meryl Streep, Julianne Moore

IMDb puanı: 7.5

Michael Cunningham’in romanı The Hours, Virginia Woolf’un yarattığı karakterlerden ilam alınarak sinemaya uyarlandı. İki romanın birleştirildiği bu film; mutlu görünmeye çalışan ev hanımının, sevdiği kişiyi son yolculuğuna uğurlamak için hazırlanan editörün ve mutsuz bir yazarın hayata tutunmaya çalıştığı süreci konu alıyor. Nicole Kidman, Virginia Woolf rolü ile En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ı dahil olmak üzere birçok ödül kazanmıştır.

BAFTA ve Emmy dahil birçok dalda ödül alan tutku dolu bir müzikal: Moulin Rouge:

Yayın: 9 Kasım 2001

Tür: Dram, Müzikal, Romantik

Yönetmen: Baz Luhrmann

Oyuncular: Nicole Kidman, Ewan McGregor, Richard Roxburgh

IMDb puanı: 7.6

Moulin Rouge gece kulübündeki dansçı Satine’e âşık olan şair Christian, sevdiği kadını ikna edebilmek için Duke ile müzikal bir rekabete girer. Burjuva hayatını müzikal bir tutkuya dönüştüren yönetmen Luhrmann, Moulin Rouge ile dört Academy, iki Emmy, iki Golden Globe ve iki BAFTA Ödülü kazanmıştır. Müzikal yapımları sevmeyenleri bile şaşırtabilen Moulin Rouge, izlemeye değer bir başarıya sahip.

Ters köşe yapan filmleri seviyorsanız: The Others:

Yayın: 28 Aralık 2001

Tür: Korku, Gizem, Gerilim

Yönetmen: Alejandro Amenábar

Oyuncular: Nicole Kidman, Christopher Eccleston, Fionnula Flanagan

IMDb puanı: 7.6

Grace isimli kadının evinde birtakım paranormal olaylar meydana gelir. Aslında evin içindeki hayaletler, Grace’in travmasıyla yüzleşmesine yol açacaktır. Finalinde açığa kavuşan çarpıcı gerçeği ile The Others, barındırdığı gotik unsurların da yardımıyla oldukça gerilimli bir atmosfere sahip.

İnsanların kaçınılmaz ve acımasız doğası: Dogville:

Yayın: 5 Aralık 2003

Tür: Suç, Dram

Yönetmen: Lars von Trier

Oyuncular: Nicole Kidman, Paul Bettany, Stellan Skarsgård

IMDb puanı: 8.0

Babasından kaçan Grace'in yolu Dogville kasabasıyla kesişir. Kasaba halkı, Dogville’e sığınmak isteyen kadını aralarına kabul etme oylamasından önce çeşitli görevlendirmelere tabi tutar. Alçakgönüllü Grace’e kin gütmek ve zarar vermek için bahane arayan iki yüzlü halk, her bulduğu fırsatta bunu eyleme dökmeye başlar.

Ailesinden ayrı büyüyen Saroo’nun gerçek hikâyesi: Lion:

Yayın: 25 Kasım 2016

Tür: Biyografi, Dram

Yönetmen: Garth Davis

Oyuncular: Nicole Kidman, Dev Patel, Rooney Mara

IMDb puanı: 8.0

Beş yaşındaki Saroo, fakir bir ailenin ortanca çocuğudur. Uyuyakaldığı tren vasıtasıyla ailesinden çok uzaklara düşen ve evlatlık verilen Saboo, yıllar sonra geçmişinin izlerini sürmeye ve ailesini aramaya başlar. Saroo Brierley’in gerçek hikâyesinden uyarlanan Lion, biyografik dram kategorisinde.