Fotoğrafçılığın altın isimlerinden Nikon, normal şartlarda ücretli olarak sunduğu birkaç kursu ücretsiz olarak sunmaya başladı. Kursları ücretsiz olarak izlemeniz için son tarih 30 Nisan.

Koronavirüs nedeniyle herkesin evine kapandığı şu günlerde sıkıntıyı gidermek için en iyi yol zamanı değerlendirmek olabilir. İşte zamanını nasıl doldurması gerektiğini bilmeyen kişilere de birçok şirketten olası yollar geliyor. Son olarak Nikon, fotoğrafçılığa bir şekilde adım atmak isteyenlere yönelik çok güzel bir adım attı.

İçindeki yaratıcılığı fotoğrafçılıkla dışarı çıkarmak isteyen birçok insan, Nikon’un fotoğrafçılık kurslarına başvurabilirler. Normalde 15 dolardan 50 dolara kadar ücret talep eden Nikon kurslarının tümü 30 Nisan’a kadar ücretsiz oldu. Böylelikle önümüzdeki 1 ayı dolu dolu geçirmek için bir fırsat daha doğdu.

Nikon, toplam 6 saatlik fotoğrafçılık kursunu ücretsiz yaptı:

Fotoğrafçılığın en bilindik isimlerinden birisi olan Nikon, ücretsiz hale getirdiği kurslarda kullanıcılara yalnızca fotoğrafçılığın temellerini öğretmiyor. Platformda bulunan kurslar arasında fotoğrafçılığın birçok kategorisi de yer alıyor. Platforma üye olan her kullanıcı toplamda 6 saatlik kurslara erişebiliyor.

Nikon’un ücretsiz olarak sunduğu kurslar arasında Nikon’un kendi ürünlerine ait derslerin yanı sıra fotoğrafçılığın ince noktaları da bulunuyor. Kurslara başlayan kullanıcılara çocukların ve evcil hayvanların fotoğraflarının nasıl çekilebileceği, çevre fotoğrafçılığı, müzik videoları yapmanın sanatı ve makro fotoğrafçılık gibi konular öğretiliyor.

Nikon tarafından ücretsiz olarak sunulan kursların tümüne erişmek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz. Kurslardan ücretsiz olarak yararlanmak için Nikon’un platformuna önce üye olmanız gerekiyor. Ardından platforma giriş yaparak profesyoneller tarafından hazırlanan eğitimlere erişebilirsiniz.

Koronavirüsün önüne geçebilmek adına insanların evlerinde kalması nedeniyle birçok şirket, normal şartlarda ücretli olarak sunduğu ürünlerini ücretsiz olarak insanlara vermeye başladı. Bu ürünler arasında Apple’ın 3.200 TL değerindeki Final Cut Pro X ve Logic Pro X uygulamaları ve Native Instruments’ın synthesizer uygulaması da bulunuyordu. Şirketlerin yaptığı bu örnek davranışlar sayesinde insanlar çok daha rahat şekilde evlerinde kalabiliyorlar.