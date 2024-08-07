Tamamen manuel, martı kapılara sahip bir hiper otomobil NILU, V-12 motoru ile meydana çıktı.

Yüksek performansa sahip süper otomobiller veya hiper otomobiller pazarında yeni bir isim var: Nilu27. Marka yeni olsa da alanda eski isimlerden olan, Koenigsegg ve Bugatti için araç tasarımlarına imza atan Sasha Selipanov'un kurduğu firma, safkan bir hiper otomobil olan NILU ile dikkatleri üzerine çekti.

NILU, tamamen eski usül bir otomobil değil. Alüminyum alaşımlı borularla desteklenen karbon fiber monokoka sahip olan araç, Hartley Engines imzası taşıyan V-12 motora sahip. 6.5 litrelik bu motor, firmanın açıklamasına göre "elektrikli otomobiller kadar iyi" hızlanıyor.

Klasikle inovasyonun birleşimi

nilu27, ilk otomobilinde geleneksel V-12 motorlarından farklı olarak havalandırma kanallarını dışarıya yerleştirdi ve egzoz çıkışı da üst kısımda yer alan "hot V" konfigürasyonu ile sağlanıyor. Aracın motorunun ne kadar güç ürettiği açıklanmasa da 1000 beygirin üzerine çıkabildiği belirtildi.

Tek şanzıman seçeneğine sahip olan araçta 7 ileri manuel vites bulunuyor. Vites kolu ise direksiyon koluna benziyor ve bir kilit mekanizmasına sahip. Kabinde fazla düğme bulunmuyor; direksiyon simidinde hiç düğme yok ve sürüş modlarına da sahip değil.

NILU, lansman için sadece 15 adet üretilecek. Aracın yola uygun olup olmadığına dair bir açıklama da bulunmuyor. Öte yandan aracın sokak düzenlemelerine uygun 54 kopyasının üretileceği açıklaması, ilk 14 modeli sadece pistlerde görebileceğimiz anlamına geliyor olabilir.