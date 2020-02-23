Ünlü Yayıncı Ninja'nın Twitter Hesabı Ele Geçirildi

Ünlü yayıncı ve profesyonel oyuncu Tyler "Ninja" Blevins, bu kez Twitter hesabının ele geçirilmesiyle gündeme geldi. Tyler'in hesabını ele geçiren kullanıcılar, diğer oyunculara sataşsa da Ninja hesabını geri almayı başardı ve ardından hackerlarla dalga geçen bir video yayınladı.

Günümüzde çok büyük organizasyonlardan hepimizin tanıdığı isimlere kadar birçok sosyal medya hesabı hacker'lar tarafından ele geçirildi. Bu olaya son örnek olarak aramıza bir isim daha katıldı. Dün, hepimizin tanıdığı Tyler “Ninja” Blevins’in Twitter hesabı ele geçirildi.

Ünlü yayıncı Ninja’nın hesabını ele geçiren kişi ya da kişiler, Ninja’nın hesabını kendi yararları için kullanmaya başladı. Hacker'lar, diğer hesaplarının reklamlarını yaptı ve diğer bilindik yayıncılar için tweetler paylaştı. Ancak hacker'ların paylaştıkları tweetler hiç de hoş tweetler değildi.

Ninja'nın hesabından diğer yayıncılara yönelik tweetler atıldı:

Hacker'lar, Ninja’nın hesabından Turner “Tfue” Tenney’i dövüşe davet etti, Daniel “KEEMSTAR” Keem’in görünüşüyle alay etti. Fakat neyse ki profesyonel oyuncu Ninja, Twitter hesabını yeniden kendi ellerine ulaştırmayı başardı. Ninja, bu olayın ardından hacker'larla dalga geçtiği bir videoyu da Twitter hesabından paylaştı.

Ninja, paylaştığı 27 saniyelik videoda hesabını ele geçiren kişilerle haklı gerekçeyle dalga geçti. Ünlü yayıncı, videoda Twitter’daki hacker'ların alakasız tweetler atmaları, bazı hesapları takipçiler takip etsin diye paylaşmaları gibi saçma hareketlerini eğlenceli bir dille aktardı.

Ninja, Benjy “Benjyfish” Fish’in videosuna verdiği yanıtı da cevaplayarak hesabının neden ele geçirilebildiğini söyledi. Ninja, Benjy’nin “Ninja bile hackleniyorsa kimse güvende değil” yanıtına “Hayır, hesabıma giriş yapmam için eski telefonuma erişimim olmadığından iki faktörlü doğrulamayı durdurmak zorunda kaldım ve bir daha hiç kurmadım” cevabını verdi.

Ninja’nın hesabını ele geçirmeye çalışan hacker'lar, Ninja’nın eşi ve aynı zamanda iş ortağı olan Jessica Blevins’e de bulaşmaya çalıştı. Ancak Jessica, kendisine bulaşmaya çalışan hacker'ların ancak beş dakika dayanabildiklerini söyledi ve bu saldırıdan kurtulduğunu açıkladı.

Bu olay, Ninja için bir ilk niteliği taşımıyor. Ünlü oyuncu geçtiğimiz yılın temmuz ayında bu kez Instagram hesabının ele geçirilmesiyle gündeme gelmişti. Ninja’nın Instagram hesabını ele geçiren hacker'lar bu hesap üzerinden sahte çekilişler düzenlemişlerdi.