The Pokemon Company'nin yeni çıkaracağı oyuna ait ilk fragman yayınlandı. İşte karşınızda Pokemon: Sword And Shield.

Nintendo ve The Pokemon Company, Pokemon Sword ve Pokemon Shield adında iki yeni Pokemon oyununu duyurdu. Bu yeni oyunda oyuncular, kendilerini İngiltere’nin Sanayi Devrimi döneminde Galar bölgesinde bulacak. Nintendo Switch platformuna dahil olacak oyunların ilk fragmanı yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda Şempanze Pokemon Grookey, Tavşan Pokemon Scorbunny ve Kertenkele Pokemon Sobble gibi yeni başlangıç pokemonlarını görüyoruz. Pokemon savaşlarını da görebildiğimiz fragmanda, aynı zamanda ilgi çekici bir atmosfer, güzel hava efektleri, yemyeşil ormanlar ve iyi detaylandırılmış Pokemonları da görebiliyoruz.

Oyundan paylaşılan ekran görüntülerinden bazıları:

Pokemon eğitmenleri, bu oyunda da Şampiyon ünvanını alabilmek ve oyunun en iyisi olabilmek için pokemonlarını eğitip dövüştürebilecekler. Pokemon Sword and Shield, 2019’un son çeyreğinde dünya çapında satışa çıkacak fakat oyunu ön siparişten elde etmek isterseniz buraya tıklayarak seçeneklere göz atabilirsiniz.